"La bière a volé", "Les histoires ne sont pas exagérées", "parfois à la limite": les Belges ont apprécié la folie de l'Alpe d'Huez

Une véritable ambiance de feu. Dangereuse par moments aussi. Voilà comment décrire l'atmosphère électrique qui se dégageait du mythique col de l'Alpe d'Huez ce jeudi. Pour grimper les 21 virages de l'Alpe, il fallait prendre un sacré bain de foule aux allures de carnaval. Chaque virage est une expérience, un combat face à une foule déchaînée. Et les Belges l'ont plutôt apprécié.

"C'était ma grande première à l'Alpe d'Huez dans le Tour de France", a commencé Wout van Aert pour Het Laatste Nieuws. "Et je dois dire une chose: les histoires que l'on m'avait racontées ne sont pas du tout exagérées ! Cette ascension est très différente des autres arrivées en montagne."Lui aussi dans l'Alpe pour la première fois, Tiesj Benoot a également pris son pied. "C'était impressionnant de rouler en tant que coureur d'une équipe néerlandaise à travers cette foule orange." Forcément, un tel attroupement comporte un certain risque. "Mais pour la sécurité, c'était bien qu'il y ait des barrières dans les trois derniers kilomètres."

Les deux coureurs ont particulièrement été acclamés dans le virage numéro sept. Celui des Néerlandais. Fumigènes et jets de bières étaient aux programmes. De quoi impressionner également les autres coureurs. Philipsen en tête qui a comparé cette folie à une autre difficulté bien de chez nous. "Dans le Tour des Flandres, sur l'Oude Kwaremont, nous sommes aussi habitués à recevoir un peu de bière. Mais là cela n'a pas arrêté !"





Effectivement, des barrières sont venues sauver les coureurs à 3 kilomètres de l'arrivée. Avant cela, on se demandait parfois comment les coureurs parvenaient à rester concentrés sur la route. Et surtout sans chuter et en gardant une certaine lucidité. Comme l'explique Jasper Stuyven, une partie était particulièrement ardue. "C'est surtout le tronçon entre le virage sept et les barrières nadar qui a été le plus chargé et le plus agité. C'était parfois à la limite, mais ça allait. Aussi fou qu'en 2018", a déclaré celui qui avait déjà connu cette ambiance spéciale.

"On ne s'entendait même plus parler"

Forcément, il n'y a pas que les Belges qui ont aimé ce joyeux bordel. Avec, en tête, le gagnant du jour: l'impressionnant Thomas Pidcock. "Vous devez prier pour que tout le monde s'écarte. Le vivre en tête de la course, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie", a expliqué le génie britannique dans des propos repris par la Voix du Nord. Le maillot jaune Jonas Vingegaard se souviendra encore longtemps de ce fameux virage numéro sept... comme de toute l'ascension d'ailleurs. "Être dans l'Alpe d'Huez avec le maillot jaune, c'est dingue. C'est un truc qui fait rêver tous les cyclistes du monde. Il y avait des Danois partout dans un virage, c'était incroyable", a déclaré le coureur de la Jumbo-Visma à la fin de la course.

Pour les locaux aussi, l'Alpe d'Huez restera à jamais gravée dans les mémoires. Comme en témoigne Valentin Madouas pour qui c'était la première fois. "C'était encore plus fort que ce que j'imaginais. On ne s'entendait même pas parler."

Près de 70 ans après la première visite des cyclistes, le mythe et la légende se sont encore amplifiés.