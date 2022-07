Accueil Sports Cyclisme Tour de France L'autre regard: quand les grands rois de France laissent passer la petite reine Un autre regard proposé par Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©PHOTONEWS

À la télévision aussi, le Tour est bien davantage qu'une simple course cycliste. Certes, les caméras se braquent en priorité sur les coureurs et s'efforcent de ne pas manquer le moindre démarrage. Mais elles s'attardent aussi - et de plus en plus - sur les monuments et les paysages de cette douce France que chantait si bien Trenet. À l'arrivée, la couverture de l'événement est à la fois sportive, historique, culturelle et géographique. Et de nombreux téléspectateurs, béotiens en matière de dérailleurs mais contemplatifs, ne manquent pas une miette du festin, juste pour le plaisir de découvrir le merveilleux patrimoine que traverse le peloton, ici une belle église romane, là un vieux palais gothique.



Qu'il est agréable de se...