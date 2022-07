Tour de France: Pedersen avait tout prévu

C’était une journée idéale pour taper la discute au sein du peloton, pour faire tourner les jambes sans en rajouter en attendant que les sprinters s’expliquent entre eux devant le stade Geoffroy-Guichard. Les mines étaient fatiguées et les traits tirés après deux jours à batailler sous une chaleur accablante dans les Alpes.

Alors que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux jeunes patrons, avaient signé un pacte de non-agression, certains ont quand même eu envie de se faire la malle. Tantôt parce qu’ils avaient la bougeotte. Tantôt parce qu’ils voulaient rattraper le cours d’un Tour pas trop réussi jusque-là. Mads Pedersen était animé de tout cela à la fois.

D'abord dans un groupe de sept, il put se reposer sur le gros travail de son jeune équipier Quinn Simmons. Puis, quand celui-ci laissa tomber l'affaire, il prit le relais avec brio. Il lui fallut d'abord se débarrasser des deux gros rouleurs, Kung et Ganna, accompagnés du jeune Américain Jorgenson. Il lui suffit ensuite de régler au sprint les infortunés Hugo Houle et Fred Wright pour s'adjuger la 24e victoire de sa carrière, sa toute première au Tour. "Enfin ! C'est un soulagement pour moi et pour toute l'équipe, réagit l'ancien champion du monde. J'ai travaillé tellement dur cette saison pour être le meilleur et pour être compétitif lors du départ au Danemark. J'étais un peu déçu de ne pas avoir gagné là-bas, ce qui était mon rêve, mais là j'atteins mon but."

Avec lui, Magnus Cort Nielsen et, bien sûr, Jonas Vingegaard, trois Danois se sont, désormais, imposés sur cette Grande Boucle. La raison de ces succès ? "Disons que nous avons senti un énorme soutien au Danemark et que la folie du Tour ne s'est pas arrêtée en arrivant en France. Il y a beaucoup de supporters danois le long des routes. Cette réussite exceptionnelle n'est pas seulement due à la chance. On a montré que nous avions plusieurs types de coureurs : grimpeur, finisseur et sprinter."

Et ils ont tous la tête bien faite. Pedersen a, par exemple, très bien construit sa chevauchée victorieuse vers Saint-Etienne. "Je savais que j'étais le plus rapide des six coureurs à l'avant mais ce n'est pas simple de contrôler cinq adversaires. C'est pourquoi j'ai divisé le groupe en deux en attaquant."

En voilà un qui a bien fait de ne pas rester calfeutré dans le peloton.

Les espoirs de Lotto-Soudal envolés avec la chute de Caleb Ewan

Depuis le début du Tour, les Lotto-Soudal demeurent dans un inquiétant anonymat. Ils espéraient en sortir à Saint-Étienne en misant tout sur Caleb Ewan, leur sprinter numéro 1. Seulement voilà, ce fut une nouvelle journée difficile. Alors qu'il avait envoyé deux équipiers en tête du peloton afin de garder les échappés à une distance raisonnable, l'Australien a chuté dans un virage situé à 70 bornes de l'arrivée. "Quand je me suis relevé, j'ai compris que c'était fini, pestait-il. J'ai mal au genou et à l'épaule du côté gauche. J'espère que ce n'est pas trop grave."

On peut comprendre son souhait, lui qui a déjà dû abandonner l'an dernier et qui a également quitté le Giro avant son terme. "Pour le moment, il n'y a eu que deux sprints massifs. On voyait cette étape comme une nouvelle possibilité mais rien ne s'est déroulé comme prévu."

"On est restés à l’écart et c’était la bonne option"

Dans le clan du maillot jaune Pour une fois, les Jumbo-Visma n’ont pas dicté les opérations au sein du peloton.

Si le navire jaune et noir avait poussé sur l’accélérateur, le scénario écrit à Saint-Étienne aurait pu être tout autre. Mais, cette fois, les Jumbo-Visma n’avaient pas la tête à faire la bagarre. Deux journées harassantes dans les Alpes avaient eu raison des éventuelles envies de victoire de leur maillot vert.

"Moi je me sentais bien et si on m'avait dit d'y aller, j'aurais tenté ma chance", confiait Wout van Aert, nullement déçu par la tournure des événements.

C’est que lorsqu’ils ont entendu la composition du groupe de fuyards, Jonas Vingegaard et les siens ont choisi de laisser le boulot à d’autres. À charge aux équipes de sprinters de mener la chasse derrière les échappés.

"Nous avons décidé de rester à l'écart. C'était la bonne option, poursuivait Wout van Aert. Depuis le départ de Copenhague, nous avons souvent pris les débats à notre charge. Une journée comme celle-ci fait du bien."

Toujours plus près du vert

Elle rapproche encore un peu plus le Campinois de son objectif : la conquête du maillot vert.

"Je dois vous avouer que je ne calcule pas trop pour l’instant. Mais tant que ce ne sera pas mathématiquement certain, je ne laisserai pas le moindre point filer."

Et si notre compatriote remettait le nez à la fenêtre ce samedi vers Mende ? Après tout, il a passé une journée sagement installé dans le peloton. Et pour lui, c’est déjà beaucoup.