Tour de France: le profil de la 13e étape entre Le Bourg d’Oisans – Saint-Etienne (192,6 km)

13e étape - vendredi 15 juillet: Le Bourg d’Oisans – Saint-Etienne (192,6 km)

Cela fait un certain temps qu'il n'y a plus d'étape dite de transition sur le Tour de France mais après les terribles affrontements qui auront eu lieu dans les Alpes, on peut raisonnablement imaginer que la majorité du peloton, et notamment tous les concurrents intéressés par le classement général, aura à cœur de s'offrir une journée de course moins intense en direction de Saint-Etienne. C'est dans ces jours-là que les courageux doivent saisir l'occasion qui s'offre à eux car le parcours n'est pas tout plat même si les organisateurs ont volontairement snobé de nombreuses difficultés dans le Forez.

Pour les sprinters, qui n’auront guère été à la fête jusqu’alors, et ne le seront guère plus dans la deuxième partie du Tour, c’est aussi une opportunité à ne pas galvauder en laissant filer une échappée que l’on ne peut rejoindre. Mais si certaines équipes tentent de s’en débarrasser sur les contreforts des monts du Pilat, une fois le Rhône franchi, tous les sprinters ne seront pas là pour en découdre dans la dernière ligne droite, à l’ombre du Stade Geoffroy Guichard. Un célèbre “Chaudron” traumatisé au printemps dernier par la descente du club en Ligue 2.

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h05, départ réel à 13h20 après un défilé de 6,7 km.

Arrivée prévue entre 17h25 et 17h50.

Les difficultés du jour :

Km 30,4 s Côte de Brié (2,4 km à 6,9 %) – 3e catégorie. Km 79,2 s Col de Parménie (5,1 km à 6,6 %) – 2e catégorie. Km 148,6 s Côte de Saint-Romain-en-Gal (6,6 km à 4,5 %) – 3e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 101,6 – La Côte-Saint-André.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 800 mètres dont 350 à vue.

Passé au Tour : Vingt et une fois, une étape est partie de Le Bourg d'Oisans pour une seule arrivée (en 1966 avec le succès de Luis Otano et un triplé espagnol). Cinq fois, ces trente dernières années, l'étape partie de Bourg d'Oisans a rejoint Saint-Etienne. Où, avec vingt-six passages depuis 1950, l'ancienne capitale de l'industrie vélocipédique française est un haut lieu de l'histoire de la course au maillot jaune. Cinq Belges s'y sont imposés dont Thomas De Gendt, le dernier, il y a trois ans, après un exceptionnel "numéro". Une seule fois le maillot vert a triomphé dans la ville des "Verts" de l'AS Saint-Etienne. C'était en 1956 et le champion du monde Stan Ockers s'était imposé en solitaire sur le célèbre Cours Fauriel.