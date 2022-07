Wout van Aert n'a pas pris l'échappée victorieuse sur le Tour: "Mes jambes étaient bien entamées par la montagne"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a passé la journée au sein du peloton, dont il a réglé le sprint pour la 7e place à plus de 5 minutes du vainqueur Mads Pedersen (Trek-Segafredo), vendredi à Saint-Etienne, théâtre de l'arrivée de la 13e étape du Tour. "Je n'ai pas tenté de prendre l'échappée parce que mes jambes ont quand même été bien entamées par la montagne", a déclaré van Aert au micro des organisateurs. "Nous n'avions pas à supporter le poids de la course, mais j'ai vu plusieurs équipes contrôler. Cette échappée était quand même très forte, donc ils ont réussi à gagner, mais malgré cela c'était une journée difficile, surtout avec cette chaleur. Heureusement, notre équipe est très bien organisée et nous arrivons à avoir régulièrement des boissons fraiches, de la glace. Demain ce sera certainement aussi une journée pour une échappée, avec un final difficile à Mende. Il faudra que je voie comment l'étape se déroulera pour savoir s'il y a quelque chose à faire pour nous"

Wout van Aert a conforté son maillot vert à Saint-Etienne. Il est désormais en tête du classement par points avec 333 unités, à distance respectable du 2e, Tadej Pogacar (164) et du 3e, Fabio Jakobsen (155).