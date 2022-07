Tour de France: le profil de la 14e étape Saint-Etienne – Mende (192,5 km)

14e étape - samedi 16 juillet: Saint-Etienne – Mende (192,5 km)

On peut très bien imaginer que deux courses auront lieu en direction de la ville de Mende sur les hauteurs de laquelle le Tour aime à revenir depuis que Laurent Jalabert y a écrit en 1995 une des plus belles pages de son histoire personnelle. C’était déjà au départ de Saint-Etienne mais sur un tracé plus long et différent menant vers la préfecture de la Lozère.

Sur ce parcours extrêmement athlétique propice aux attaques au long cours (3.400 mètres de dénivelé pour cinq difficultés recensées et bien d’autres “oubliées”), il y aura d’abord celle opposant ceux qui lutteront pour le gain de l’étape. Les plus costauds parmi les échappés du jour sortis vraisemblablement dans les premières difficultés qui se succèdent à un rythme effréné en début de course et où tenteront de se glisser les candidats au maillot vert en vue du sprint intermédiaire (km 51).

Ensuite, il y aura évidemment, un peu plus à l’arrière, celle, plus brève mais non moins intense, qui devrait opposer les ténors dans la montée finale sur les pentes de la côte de la Croix Neuve, du sommet de laquelle il reste cependant encore un kilomètre et demi pour rejoindre l’arrivée. Le prestige et quelques secondes (voir un peu plus) seront en jeu.

En bref

Renseignements : départ fictif à 12h15, départ réel à 12h30 après un défilé de 9,2 km.

Arrivée prévue entre 17h05 et 17h40.

Les difficultés du jour :

Km 14,2 s Côte de Saint-Just-Malmont (7,7 km à 3,9 %) – 3e catégorie. Km 39,1 s Côte de Châtaignier (2,6 km à 7,3 %) – 3e catégorie. Km 135,3 s Côte de Grandrieu (6,3 km à 4,1 %) – 3e catégorie. Km 162,1 s Côte de la Fage (4,2 km à 6 %) – 3e catégorie. Km 191 s Côte de la Croix Neuve (3 km à 10,2 %, 16 % max, 1.055 m) – 2e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 50,7 – Yssingeaux.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de mètres.

Passé au Tour : De 1950 à 2019, Saint-Etienne a été le théâtre de 21 départs d'étapes. Lors des cinq arrivées sur le Cause de Mende (de 1995 à 2018), jamais un Belge ne s'est imposé sur le bitume de l'aéroport de Mende. Où a été tournée la scène finale du cultissime film La Grande Vadrouille, durant laquelle de Funès et Bourvil parviennent à fuir les soldats allemands à bord de planeurs. Encore une échappée menée à bien !