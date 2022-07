Wout van Aert: "On est restés à l’écart et c’était la bonne option"

Si le navire jaune et noir avait poussé sur l’accélérateur, le scénario écrit à Saint-Étienne aurait pu être tout autre. Mais, cette fois, les Jumbo-Visma n’avaient pas la tête à faire la bagarre. Deux journées harassantes dans les Alpes avaient eu raison des éventuelles envies de victoire de leur maillot vert.

"Moi je me sentais bien et si on m'avait dit d'y aller, j'aurais tenté ma chance", confiait Wout van Aert, nullement déçu par la tournure des événements.

C’est que lorsqu’ils ont entendu la composition du groupe de fuyards, Jonas Vingegaard et les siens ont choisi de laisser le boulot à d’autres. À charge aux équipes de sprinters de mener la chasse derrière les échappés.

"Nous avons décidé de rester à l'écart. C'était la bonne option, poursuivait Wout van Aert. Depuis le départ de Copenhague, nous avons souvent pris les débats à notre charge. Une journée comme celle-ci fait du bien."

Toujours plus près du vert

Elle rapproche encore un peu plus le Campinois de son objectif : la conquête du maillot vert.

"Je dois vous avouer que je ne calcule pas trop pour l’instant. Mais tant que ce ne sera pas mathématiquement certain, je ne laisserai pas le moindre point filer."

Et si notre compatriote remettait le nez à la fenêtre ce samedi vers Mende ? Après tout, il a passé une journée sagement installé dans le peloton. Et pour lui, c’est déjà beaucoup.