Tour de France: le profil de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne (202,5 km)

15e étape - dimanche 17 juillet: Rodez – Carcassonne (202,5 km)

Avant de profiter de la dernière journée de repos lundi et d’entamer la terrible dernière semaine, les coureurs en découdront en direction de Carcassonne.

Partie de Rodez, la “capitale” aveyronnaise chère à Greg Van Avermaet depuis son succès en 2015, l’étape (2.400 mètres de dénivelé) ne devrait pas être une journée calme, sauf pour les… concurrents du général. Car elle fait plus de 200 kilomètres (une seule, celle partie de Binche, est plus longue et la 2e au Danemark a le même kilométrage), compte deux difficultés épinglées au classement de la montagne (mais dix autres auraient pu l’être) et que, comme la veille, la chaleur, voire la canicule, devrait accompagner la course de bout en bout.

Pourtant, pour empêcher un sprint massif au pied des exceptionnels remparts qui font de Carcassonne un décor de carte postale, il faudrait que le vent (très possible dans la région) souffle et dans la bonne direction. Dans ce cas, gare aux malheureux qui auraient été piégés.

On notera également que le sprint intermédiaire (à 55 km de l’arrivée) a été tracé au sommet d’une côte (1,8 km à 6,4 %), ce qui pourrait avoir de l’importance pour le maillot vert.

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h05, départ réel à 13h15 après un défilé de 4,7 km.

Arrivée prévue entre 17h40 et 18h05.

Les difficultés du jour :

Km 68,9 s Côte d'Ambialet (4,4 km à 4,6 %) – 3e catégorie. Km 154,6 s Côte des Cammazes (5,1 km à 4,1 %) – 3e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 147 – Saint-Ferréol.

Dernier kilomètre : en léger faux plat montant (1,5 %). Dernière ligne droite de 200 mètres à vue.

Passé au Tour : Depuis 1984, Rodez a reçu quatre fois le Tour (avec trois arrivées et/ou trois départs). Carcassonne a accueilli une première fois la Grande Boucle en 1947 puis, ensuite, à dix autres reprises. L'an dernier, au même endroit où sera à nouveau tracée la ligne d'arrivée, Mark Cavendish avait enlevé son 4e succès et égalé le record de victoires d'étape (34) d'Eddy Merckx.