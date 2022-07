Tour de France : Primoz Roglic abandonne, Jonas Vingegaard perd un lieutenant de luxe

"Je suis fier de ma contribution pour les classements actuels et j'ai confiance en l'équipe pour réaliser nos objectifs du maillot jaune et du maillot vert. Pour permettre à mes blessures de guérir correctement, nous avons décidé que je ne prendrai pas le départ aujourd'hui (dimanche, ndlr)", a confié le Slovène via le compte Twitter de son équipe.

Roglic, 32 ans, était tombé lors de la 5e étape, l'étape des pavés, entre Lille et Arenberg. Lors de la 11e étape mercredi, il avait notamment aidé son équipier Jonas Vingegaard qui avait alors pris le maillot jaune des épaules de Tadej Pogacar.

En difficulté lors des dernières étapes, Roglic pointait à la 21e place du classement général à 33 minutes de son équipier danois.