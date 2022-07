"Honnêtement, je n'ai jamais vu ça auparavant": Tom Boonen impressionné par les performances de Wout van Aert sur le Tour de France

Deux victoires d'étapes, quatre deuxièmes places, quatre jours avec le maillot jaune et indétrônable avec son maillot vert: après quinze étapes, le Tour de France 2022 de Wout van Aert est sans conteste une franche réussite.



Au fil des jours et des changements de décors, le coureur belge impressionne par sa polyvalence et ses qualités de sprinteur. Tom Boonen, coureur professionnel entre 2002 et 2017, a encore du mal à réaliser les performances du coureur de Jumbo-Visma.

"Van Aert peut faire du contre-la-montre, Van Aert peut sprinter et Van Aert peut monter des côtes. C'est un coureur très résistant", rappelle le champion du monde de 2005 auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Ce qui impressionne particulièrement Tom Boonen, c'est la capacité de Van Aert à enchaîner les étapes sans aucun passage à vide. "Il roule chaque jour comme si c'était une course d'un jour. Il ne semble jamais penser à ce qui va suivre."

"La logique veut qu'il en paie le prix à un moment donné, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Nous verrons dans les semaines et les mois qui suivront le Tour dans quelle mesure ces efforts l'affecteront."

Et l'ancien sprinteur de conclure. "Honnêtement, je n'ai jamais vu ça auparavant. Je ne sais pas jusqu'où je dois remonter. Je suis honnête: je ne comprends pas vraiment, mais c'est génial à regarder."