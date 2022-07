Tour de France: le profil de la 16e étape, la première dans les Pyrénées

16e étape - mardi 19 juillet: Carcassonne – Foix (178,5 km)

Première des trois étapes pyrénéennes où les coureurs auront un avant-goût de ce qui les attendra les deux jours suivants. Une échappée peut aller au bout, comme lors des succès d’Arvesen, Luis Léon Sanchez, Barguil et Simon Yates dans la préfecture de l’Ariège.

Les difficultés sont concentrées en fin d’une course dont les soixante-cinq derniers kilomètres sont une alternance de montées et descentes avec deux cols de 1re catégorie, le Port de Lers et surtout le Mur de Péguère et sa première partie facile (en fait le début de la montée du col de Port) suivie de trois derniers kilomètres très pentus, avec des passages à 18 et 16 %. Cela sur une route tellement étroite que le public y sera interdit. Du sommet, on plonge vers Foix avec vingt-sept kilomètres de descente et de plat qui peuvent provoquer une passe d’armes entre les hommes du classement général.

En bref

Renseignements : départ fictif à 12h30, départ réel à 12h40 après un défilé de 5,4 km.

Arrivée prévue entre 16h55 et 17h30.

Les difficultés du jour :

Km 13,7 s Côte de Saint-Hilaire (1,5 km à 6,6 %) – 4e catégorie. Km 36,6 s Col de l'Espinas (5,3 km à 5 %) – 3e catégorie. Km 125,1 s Port de Lers (11,4 km à 7 %, 10,9 % max, 1.517 m) – 1re catégorie. Km 151,3 s Mur de Péguère (9,3 km à 7,9 %, 18 % max, 1.362 m) – 1re catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 67,8 – Lavelanet.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 180 mètres.

Passé au Tour : Huitième départ d'une étape depuis la cité fortifiée de l'Aude inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la 5e fois que le Tour s'arrête à Foix, d'où deux étapes étaient parties auparavant. En 2019, c'est sur les hauteurs de Prat d'Albis que Simon Yates s'était imposé.