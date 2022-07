Tour de France: Lennard Kämna renonce à poursuivre le Tour

Sa formation BORA-hansgrohe a précisé qu'il était malade atteint par "un rhume persistant qui a débuté il y a quelques jours et qui ne s'est pas amélioré hier (lundi, NDLR) lors de la journée de repos."

On se souvient que Kämna s'est illustré dans ce Tour en figurant dans l'échappée de la 10e étape entre Morzine et Megève. Arrivé 10e à 22 secondes du Danois Magnus Cort Nielsen, alors que le peloton a concédé près de 9 minutes, il était remonté à la 2e place du classement général à 11 secondes de Tadej Pogacar non sans avoir été maillot jaune virtuel très longtemps en cours d'étape.

L'Allemand était 26e du général à 1h00:28 du maillot jaune le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).