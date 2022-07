Nouveau coup dur pour Pogacar: le Slovène perd encore un équipier

Nouveau coup dur pour Tadej Pogacar. Après avoir perdu Laengen et Bennett en raison du covid il y a quelques jours et l'arrivée hors-délais de Marc Soler mardi, le Slovène perd un nouvel équipier avec Rafal Majka. Le Polonais souffre de la cuisse depuis son problème mécanique dans la montée du Mur de Péguère ce mardi.

Avec ce nouvel abandon, Pogacar ne compte plus que trois équipiers : les rouleurs Mikkel Bjerg et Marc Hirschi ainsi que le grimpeur Brandon McNulty. La tâche du Slovène ne sera pas simple pour déloger Jonas Vingegaard du maillot jaune et il devra de toute façon se débrouiller seul...