Van Hooydonck, équipier de Vingegaard et van Aert, plaisante sur l'incident de l'étape des pavés: "J'avais dit à Jonas de ne pas prendre mon vélo"

Nos confrères de L'Equipe ont profité du jour de repos, ce lundi, pour interviewer longuement Nathan Van Hooydonck. Dans l'ombre de Vingegaard et van Aert, il abat un travail exceptionnel depuis le début de ce Tour de France. Il a notamment servi de rampe de lancement au Campinois pour ses victoires d'étape à Calais puis à Lausanne.



Ce mardi, il a servi de relais à Vingegaard dans les Pyrénées après lui avoir déjà sauvé la mise sur l'étape des pavés où le grand public a surtout retenu le Vaudeville du changement de vélo du Danois. L'actuel maillot jaune avait dans un premier temps emprunté celui de Van Hooydonck, pourtant 18 centimètres plus grand que lui. "Jonas était stressé, ce que je comprends. Je lui ai crié: 'Jonas, reste ici ! On attend !' Mais il était déjà parti avec mon vélo. On en a beaucoup rigolé en revoyant les vidéos et les montages photo de lui sur un vélo gigantesque. Moi, je suis heureux qu'il n'y ait aucune vidéo de moi sur le vélo de Jonas..."









Nathan Van Hooydonck explique avoir appris sa sélection pour le Tour au début du mois de juin: "Je savais que Primoz me faisait confiance depuis la Vuelta et que Jonas avait été content de moi à San Sebastian. Quand j'ai appris ma sélection, ça m'a tellement stressé que j'ai immédiatement fait ma valise pour aller me préparer à Tignes, une semaine avant tous les autres."



Le neveu d'Edwig Van Hooydonck, double vainqueur du Tour des Flandres, évoque aussi sa relation avec Wout van Aert: "Dès le premier stage ensemble chez Jumbo l'année passée, ça a collé entre nous. Il parle beaucoup, il est cash. Quand ça va, il le dit. Et quand ça ne va pas, il le dit aussi. C'est vraiment Wout qui donne les consignes, il parle plus que Jonas ou Primoz. S'il disait n'importe quoi, je pense que je le remettrais en question mais non, ça n'arrive pas !"



Son leader lui a d'ailleurs promis un double cadeau après sa victoire à Lausanne, alors que Van Hooydonck avait fait un travail exceptionnel toute la journée pour reprendre l'échappée matinale: "Je pense que ce n'est pas la peine, ses victoires sont mes récompenses. Mais les grands champions font ça. L'an passé, il m'a déjà offert un week-end au golf avec ma fiancée Alicia."