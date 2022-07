Geraint Thomas se rapproche chaque jour un peu plus du podium final.

Geraint Thomas et ses chances de podium: "Je ne me débrouille pas trop mal"

Depuis le Grand Départ de Copenhague, Geraint Thomas n'a pas terminé une seule étape dans le top 3. Ce jeudi, il s'est encore classé quatrième à Hautacam, 24 heures après l'avoir été à Peyragudes. Mais sa régularité paye. Et, à 36 ans, le vainqueur de la Grande Boucle 2018 s'apprête à monter sur la troisième marche du podium, dimanche à Paris. "Oui, ça se rapproche, dit-il. Je vais essayer de profiter de la journée de vendredi pour récupérer des efforts fournis ces derniers jours. Comme ça, je pourrai donner le maximum au contre-la-montre."

Un exercice dans lequel il excelle et qui devrait confirmer sa présence dans le top 3 final, trois ans après sa deuxième place derrière son équipier Egan Bernal.

Pour y parvenir, le Gallois a encore fait valoir toute son expérience dans les Pyrénées. Mercredi, il a lâché dès que les deux ogres du Tour ont accéléré mais ne s'est pas affolé. "Je n'étais pas tip top aujourd'hui, raconta-t-il dans la soirée. Je ne voulais pas me mettre dans le rouge et perdre encore plus de temps. Alors, j'ai préféré gérer mes jambes dans le groupe derrière afin d'être capable de monter à un bon rythme jusqu'au sommet."

3:05 d’avance sur le 4e

Après avoir conforté sa troisième place générale ce jour-là, il n'a pas connu de très mauvaise journée le lendemain. "Pourtant, c'était ce que je craignais parce que c'est rare de ne pas en avoir une dans un grand tour."

À Hautacam, seul l'hallucinant Wout van Aert s'est intercalé entre lui et le duo Vingegaard-Pogacar. "Je ne me débrouille pas trop mal face à cette génération complètement dingue. J'ai même réussi à les attaquer une fois", conclut-il, ravi par la tournure des événements.

Ce matin, le leader d’Ineos pointe à 8:00 de Vingegaard mais, surtout, il compte 3:05 d’avance sur le quatrième, David Gaudu.