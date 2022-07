Jonas Vingegaard: "Hautacam me conviendra mieux"

Voilà qui promet ! Ce jeudi, la 18e étape, entre Lourdes et Hautacam, s’annonce décisive et passionnante. Alors que la deuxième des trois journées dans les Pyrénées n’a pu, elle non plus, départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, même si ce dernier a grappillé quatre secondes d’avantage, tous les deux attendent avec impatience le prochain rendez-vous, qu’ils estiment aussi mieux leur convenir.

"Ce fut une dure étape, encore", a avoué le Danois. "Tadej a effectué plusieurs bonnes attaques, mais j'ai pu y répondre. Sur la fin, il ne m'a pris que les bonifications. J'ai lancé le sprint de loin car je voulais durcir la finale. Je sais qu'il plus explosif que moi. Demain, Hautacam me conviendra mieux ".

Pourtant, le maillot jaune, même s’il s’est retrouvé isolé durant les derniers kilomètres, face au tandem UAE Pogacar-McNulty, semble bien contrôler l’épreuve.

"Je ne sais pas si j'ai tout en main", dira-t-il encore. "J'étais isolé quand Sepp Kuss a lâché, mais avant cela, j'étais très bien entouré et soutenu par tout mes équipiers. Ç'aurait pu être ennuyeux, si j'avais eu un problème mécanique par exemple, mais sinon, je ne devais que suivre Pogacar. La différence, c'éatit McNulty qui était parmi les trois plus forts aujourd'hui. Je me suis battu jusqu'au bout. Malgré les quatre secondes perdues, je suis content de ce que j'ai fait jusqu'ici. Bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut être sans cesse sur le qui-vive, surveiller Tadej. Il faut être prêt tout le temps car il attaque quand on ne l'attend pas."

Pour les Jumbo-Visma, Paris se rapproche donc de plus en plus. La formation néerlandaise a aussi enregistré la victoire mathématique de Wout van Aert au classement par points. Le Belge doit désormais rejoindre les Champs Elysées.

"Il faut finir et il y a encore une étape difficile, demain", disait-il à sa descente du podium. "Jonas n'a pas gagné l'étape, mais garder le maillot et surtout conserver ou presque l'écart avec Pogacar est une bonne chose. Il reste une grosse bataille dans la montagne. Jour après jour, on voit que Pogacar est toujours là, il nous met la pression, mais Jonas a de nouveau montré qu'il est très fort."