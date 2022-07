L'avis de Maxime Monfort: van Aert est définitivement hors norme

Je dois bien avouer que je n’ai pas tout compris de la tactique des Jumbo-Visma car on a, à un moment donné de la course, vu Wout van Aert rouler en tête de course comme s’il pensait réellement à la victoire d’étape alors que Kuss assurait le tempo derrière dans le groupe maillot jaune. Je crois que l’Anversois s’est autorisé à rêver au succès jusqu’à ce qu’il constate que son leader Vingegaard et Pogacar allaient revenir à sa hauteur. Après avoir attaqué au kilomètre zéro et passé la journée en échappée sur une étape pyrénéenne comprenant deux cols Hors-Catégorie, il a encore trouvé l’énergie pour assurer un énorme relais pour le maillot jaune et fait sauter Pogacar. C’est très impressionnant! Le dernier Tour de France du maillot vert nous avait déjà démontré...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous