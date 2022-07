Tour de France: les femmes s'apprêtent à prolonger la fête pour la course féminine de la saison

Voici, ou plutôt revoici, le Tour de France féminin. Dans la foulée de la course des hommes, la première édition de l’épreuve féminine new look démarrera le dimanche 24 juillet au pied de la Tour Eiffel, pour huit jours de compétition dans le quart nord est de l’Hexagone. Après une première édition mise sur pied en 1955 que remporta la Britannique Millie Robinson mais qui n’eut pas de suite, il fallut patienter jusqu’aux années 1980 pour que, durant six saisons, les meilleures coureuses s’affrontent en lever de rideau du Tour masculin. Les duels titanesques opposant l’Italienne Maria Canins et la Française Jeannie Longo en rythmèrent les cinq dernières éditions. Pour des raisons économiques, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour à cette époque, mit fin à l’expérience qui eut un prolongement via d’autres courses à étapes dames sous d’autres noms.

Le cyclisme féminin en plein boom

Plus de trois décennies plus tard, tout a changé. Chez ASO, les versions dames de la Flèche wallonne (première grande classique du genre), de Liège-Bastogne-Liège et, depuis, l’an dernier, de Paris-Roubaix, sont devenues des incontournables. Car le cyclisme féminin est en plein boom, il est même tellement devenu tendance que de nombreuses villes, départements et régions ainsi que de multiples sponsors ne jurent plus que par lui et préfèrent sponsoriser les épreuves ou équipes féminines. Il faut dire qu’on peut s’attendre à un succès populaire sur ce Tour, dont chaque jour, les télévisions devraient diffuser deux heures et demie en direct. Ce qui dynamisera encore un peu plus le succès actuel.

D’un point de vue sportif, Annemiek van Vleuten sera sans doute la grande favorite de ce Tour de France Femmes avec Zwift, son appellation officielle. Sans connaître les sélections, il est difficile d’imaginer qu’elles seront ses principales rivales. Plus que probablement, mais ce n’est pas une liste exhaustive, Elisa Longo-Borghini, Demi Vollering, Kasia Niewiadoma, Lorena Wiebes, Cecilie Utrup Ludwig, Elisa Balsamo, Marianne Vos, Ellen Van Dijk, Grace Brown, Mavi Garcia, Emma Norsgaard, Marta Bastianelli ou, bien évidemment, la championne belge Lotte Kopecky, 3e mondiale, qui peut raisonnablement rêver à décrocher le premier maillot jaune à Paris.

Deux dernières étapes en forme d'apothéose

La course au maillot jaune (les trois autres maillots sont également repris) sera dirigée par Mario Rousse. La compagne de Julian Alaphilippe l’avoue, appelée par ASO à l’automne dernier, elle n’a pas tracé le parcours de cette première édition, fruit du travail de l’ancien coureur Franck Perque, directeur des compétitions féminines chez ASO. Si le premier maillot jaune sera mis en jeu sur les Champs Elysées (après douze tours du circuit), la course ira ensuite crescendo dans sa difficulté.

Avant d'arriver en montagne, dans les Vosges (" Les Alpes et les Pyrénées, ce sera sans doute pour dans deux ans", prédit Marion Rousse) pour deux dernières étapes en forme d'apothéose (Petit Ballon, Platzerwasel, Grand Ballon, Ballon d'Alsace sont sur le parcours), notamment la dernière au sommet de la Super Planche des Belles Filles, la 4e étape, dans les vignobles champenois, vaudra aussi le détour. Plusieurs côtes mais également quatre secteurs empierrés sont au programme, de quoi donner des idées pour une édition future de la course des messieurs !

Allez, désormais le Tour ne durera plus 3 semaines, mais un mois. Qui s’en plaindra ?

©TDF

Les 8 étapes du Tour de France féminin 2022