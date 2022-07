Jasper Philipsen, deuxième de la 19e étape: "Une grosse déception"

Dans un final peu lisible, le coureur français de 29 ans a fini par fausser compagnie au peloton pour rejoindre les trois hommes de tête avant de lancer son effort assez tôt pour éviter le retour des sprinteurs. "Le final était chaotique et assez technique", a commenté Philipsen après la course. "J'ai perdu la roue d'un coéquipier à un kilomètre et demi de la fin, après avoir mal évalué un virage. Je n'avais pas bien entendu et j'ai choisi d'attendre parce que je pensais que d'autres opportunités allaient arriver, mais elles ne sont pas venues. Laporte a pu en profiter."

"C'est une grosse déception, car j'ai gagné facilement le sprint. C'est donc une occasion manquée, mais ce que Laporte a réalisé est incroyable. Je dois arriver à tourner le boutoon dans ma tête et repartir à fond pour le sprint de dimanche."

Christophe Laporte: "Wout m'a dit que c'était à moi de jouer"

Christophe Laporte a permis à la France de ne pas terminer la Grande Boucle sans la moindre victoire d'étape, comme ce fut le cas en 1926 et 1999. Le Français de Jumbo-Visma s'est aussi offert son premier succès dans un grand tour. "C'est dur de s'en rendre compte, je suis hyper heureux", a réagi Laporte au micro des organisateurs. "L'équipe m'a fait confiance. À 100 kilomètres de l'arrivée, Wout (van Aert, ndlr) m'a dit qu'il ne se sentait pas assez en jambes pour sprinter, et que c'était à moi de jouer. La dernière fois qu'il m'avait dit ça, c'était sur Paris-Nice où j'avais gagné."

Christophe Laporte a placé une accélération à 1,5 km de l'arrivée, avant d'aller chercher les trois hommes de tête puis de s'imposer avec 1 seconde d'avance sur Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) et l'Italien Alberto Dainese (DSM).

"Dans le final, nous avions comme mission de sécuriser la position de Jonas (Vingegaard, le maillot jaune, ndlr). C'est Wout qui s'est occupé de tout et à 3 km de l'arrivée, j'ai entendu dans l'oreillette que j'avais carte blanche", explique le vainqueur du jour. "Il y a eu une petite chicane sur laquelle une petite cassure s'est faite, j'en ai profité pour faire le jump avec les trois coureurs devant. Ensuite j'ai accéléré aux 500 mètres, je me suis retourné et j'avais fait un trou sur eux. Je me suis un peu écrasé sur la fin, mais ça a quand même suffi, j'ai même pu savourer le passage de la ligne. C'est énorme pour moi, remporter une étape du Tour de France c'est le rêve de tout coureur. Je n'étais pas venu avec cet objectif, j'étais déjà très heureux de tout ce que j'ai pu faire pour l'équipe sur ce Tour. Et si j'avais dû travailler pour Wout aujourd'hui, ça m'allait très bien aussi. Je m'étais dit que j'aurais peut-être une opportunité en troisième semaine, et elle s'est présentée. Ça ne se présente pas tous les jours. Cela compte aussi de ne pas laisser la patrie bredouille, mais s'il y avait déjà eu des victoires françaises, j'aurais été très content de gagner aussi. Si cela a pu faire plaisir à de nombreux téléspectateurs devant leurs écrans, c'est encore mieux".

S'il a signé la première victoire française, Laporte a également offert une 5e victoire d'étape à la formation Jumbo-Visma sur ce Tour 2022.

Wout van Aert: "Tout ce qui va venir, ce sera du bonus"

Après avoir pris la 3e place de la dernière étape de montagne jeudi à Hautacam, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a senti qu'il n'avait pas les jambes pour se mêler à la lutte pour la victoire ce vendredi. "Cette étape était très rapide et après les efforts d'hier, je me sentais pas capable de sprinter pour gagner, même si normalement c'était un sprint pour moi", déclare Wout van Aert aux organisateurs.

L'étape a été remportée par le Français Christophe Laporte, coéquipier de van Aert chez Jumbo-Visma. "Au milieu de l'étape, je lui ai dit que c'était à lui d'y aller", explique WVA. "On ne peut pas parler de récompense parce que le cyclisme ne marche pas comme ça. Mais avec tout ce qu'il a fait pour moi, en particulier au printemps, ça compte beaucoup de le voir gagner aussi. Il a montré au monde à quel point il est fort. Je lui répète souvent, mais il ne veut pas me croire", ajoute le Belge à propos du Français, qui l'a rejoint chez Jumbo-Visma l'hiver dernier. "Je le connais depuis des années, bien avant qu'on soit coéquipiers. J'ai beaucoup couru avec lui cette année, j'ai d'abord vu qu'il était fort sur le plat et pour emmener les sprints, mais il est aussi très bon en montagne, en particulier sur les petites ascensions, comme il l'a montré ces derniers jours", dit van Aert, déjà vainqueur de deux étapes sur le Tour 2022.

"Maintenant il reste deux étapes. L'année dernière, j'ai remporté le chrono et les Champs-Élysées. Cela ne veut pas dire que je peux encore le faire, mais je peux essayer. Tout ce qui va venir, ce sera du bonus", conclut l'Anversois, qui est assuré de rentrer de Paris avec le maillot vert, son objectif au début du Tour.