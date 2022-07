Jack Bauer raconte sa chute contre la voiture au Tour de France : "Les pare-chocs sont doux par rapport au bitume"

L'étape sensationnelle de ce jeudi

a occulté la chute impressionnante de Jack Bauer. Le Néo-Zélandais a tapé le pare-brise arrière de la voiture UAE-Emirates, l'équipe de Pogaçar après une erreur de pilotage de la moto de la VRT et de celle d'ASO qui ont été exclues pour le reste du Tour.

Le membre de l'équipe BikeExchange a toutefois pu repartir. Le coureur de 37 ans est d'ailleurs revenu sur cet incident le soir-même non sans humour. "Nous (avec Nils Eekhoff) pouvions le voir venir, les motos et les voitures s'étaient arrêtées et il n'y avait pas assez d'espace. Mais la rampe était si raide que les freins n'aidaient pas beaucoup, donc c'était soit partir à gauche et heurter un bâtiment, soit maintenir la trajectoire et heurter la voiture de UAE. J'ai heurté la voiture Shimano il y a quelques jours et je sais à quel point les pare-chocs sont doux par rapport au bitume ou à un bâtiment. Et ce n'est même pas une blague!"

Bauer a également refusé de charger le pilote de la moto, coupable de ne pas l'avoir laissé passer. "On est toujours à la limite quand on est sur le vélo, que ce soit sur la route ou derrière une voiture. Normalement les choses se passent bien entre les conducteurs et les autres cyclistes. Mais de temps en temps, comme aujourd'hui pour Nils et moi, cela ne passe pas. Quand quelqu'un gare sa voiture ou gare sa moto juste devant vous et que vous faites du 60 km/h en descente, vous préférez qu'il ne fasse pas ça, mais c'est comme ça. Peut-être qu'une personne plus expérimentée aurait freiné, mais c'est toujours à la limite. Je ne suis pas content d'être allé à terre deux fois en quatre jours mais apparemment, c'est ce que me réserve ce Tour de France"

L'expérimenté cycliste n'est pas rancunier alors que ce choc aurait pu être plus grave.