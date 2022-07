Le coup du kilomètre, un peloton en mode TGV et des sprinters qui traînent la patte: voici ce qu'il faut retenir de la 19e étape

Laporte et le coup du kilomètre, van Aert en équipier de luxe

A la lecture de ce titre, les puristes avanceront que le Français n’a pas réussi le vrai coup du kilomètre puisque le coureur de chez Jumbo-Visma s’est extirpé du petit peloton un peu avant la flamme rouge et qu’il a ensuite profité du sillage de Stuyven pendant un bon moment avant de s’envoler seul vers la victoire dans les rues de Cahors. Quoi qu’il en soit, le coup tactique des Jumbo-Visma était très clairement planifié puisque Wout van Aert a très tôt glissé à son équipier qu’il se mettrait à plat ventre pour lui. Le maillot vert a ainsi travaillé en tête de peloton un bon moment afin de catapulter son partenaire vers le succès. Une cinquième victoire d’étape, déjà !, pour les jaune et noir.

Mas abandonne

Onzième vendredi matin au départ de la 19e étape du Tour, Enric Mas n’en n’a pas pris le départ en raison d’un test positif au Covid. Une désillusion de plus pour le coureur de chez Movistar qui s’était élancé de Copenhague dans la peau d’un prétendant au podium. C’est le 13e coureur qui est contraint de quitter la Grande Boucle en raison d’une infection au Covid-19.

Jakobsen n’a pas digéré la montagne

Nonante-huitième à près de 3:30 de Christophe Laporte, Fabio Jakobsen n’avait visiblement pas encore digéré les efforts consentis dans les Pyrénées afin de rentrer dans les délais. Le chrono de ce samedi devrait permettre au sprinter de chez Quick-Step Alpha Vinyl de vivre une journée un peu moins pénible et exigeante afin de disposer de meilleures jambes pour la journée de dimanche et l’arrivée sur les Champs-Elysées où il rêve de s’imposer.

48km/h de moyenne !

Il n'y a décidément plus d'étape de transition sur le Tour de France. En fin de troisième semaine d'une édition pourtant extrêmement montagneuse et exigeante, le peloton a encore avalé la 19e étape à près de 48km/h de moyenne ! Une vitesse impressionnante qui en dit long sur le niveau global du peloton de la Grande Boucle au sein duquel il est de plus en plus compliqué pour certains coureurs d'exister. La liste des vainqueurs d'étape est d'ailleurs impressionnante. Avec tout le respect que nous avons pour Clarke et Houle, tous les autres coureurs à avoir levé les bras depuis le Grand Départ de Copenhague sont des grands noms.