Tour de France: Philipsen ou van Aert pour une fête nationale à retardement? Suivez la 19e étape en direct dès 16h30

Au lendemain des trois étapes pyrénéennes, le Tour de France s'offre une dernière étape de transition avant un long contre-la-montre et la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées.



Le tracé, plutôt plat, devrait offrir une belle opportunités aux sprinteurs. On pense notamment à Ewan, Jakobsen, Groenewegen et Philipsen, qui ont beaucoup donné dans les Alpes et les Pyrénées pour arriver chaque jour dans les délais. Mais aussi, évidemment, à Wout van Aert, capable de s'imposer sur tous les terrains. Mads Pedersen, lui, est malade et ne devrait pas être en mesure de se mêler au sprint.



Les baroudeurs (Honoré, Van der Hoorn, Simmons et Mohoric forment l'échappée du jour) espèrent toutefois que les équipiers de sprinteurs seront trop émoussés pour les rattraper.





Suivez la 19e étape en direct commenté dès 16h30: