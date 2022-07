Tour de France: l'énorme frayeur de Jonas Vingegaard dans la toute dernière descente du contre-la-montre (VIDEO)

Tour de France: Wout van Aert élu super combatif de la Grande Boucle 2022

Wout van Aert, porteur du maillot vert du classement aux points, a été élu coureur le plus combatif du Tour de France 2022, a annoncé l'organisation samedi, avant la fin de la 20e et avant-dernière étape, disputée en contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.