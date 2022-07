Tour de France: le profil de la 21e et dernière étape, de Paris à Paris

21e étape - dimanche 24 juillet: Paris La Défense Aréna – Paris Champs Élysées (115,6 km)

L’apothéose, le tour d’honneur ou le bouquet final !

Depuis des années, la dernière étape de la Grande Boucle débute par une longue procession où sont mis à l’honneur les lauréats des différents classements, et se termine de la même manière sur les Champs Elysées, par un sprint massif.

Cela, après un scénario identique à chaque fois où des échappés finissent toujours par être repris par le peloton lancé à une allure devenue subitement de plus en folle au gré des tours. Comme l’an dernier, les organisateurs ont volontairement tracé la ligne d’arrivée deux cents mètres plus loin que ce qui fut la règle entre 1975, année de la première arrivée sur les Champs, et l’an passé où Wout van Aert y avait réussi son triplé quasi unique près ses succès dans l’étape du Ventoux et dans le chrono.

"Cela oblige les sprinters à avoir encore un équipier avec eux après le dernier virage en bas de la dernière ligne droite pour les lancer après", termine Gouvenou.

En bref