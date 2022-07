Mathieu van der Poel revient sur son Tour de France difficile: "je n'avais pas le sentiment d'être totalement vidé après le Giro"

Le Tour de France ne s'est pas déroulé comme prévu pour Mathieu van der Poel. Souvent lâché parmi les premiers coureurs, il n'a pu suivre que de (très) loin la domination de son éternel rival, Wout van Aert lors de la première semaine de course. Paradoxalement, c'est après avoir attaqué avec le maillot vert justement que Van der Poel, à bout de forces, a été contraint à l'abandon lors de la 11e étape.

Après deux semaines de repos, Van der Poel est revenu sur cette mauvaise expérience au micro de la NOS, en marge du critérium de Boxmeer qu'il a remporté. "Le Tour a été une déception inattendue", a d'emblée affirmé le Néerlandais qui avait remporté une étape et porté le maillot jaune durant six jours lors de sa première participation en 2021.

Mais cette année, l'enchaînement Giro - Tour s'est avéré trop fatigant pour Van der Poel : "Je pense surtout que c'est le stage en altitude après le Giro qui s'est mal déroulé avant le Tour", nuance-t-il, lui qui avait à nouveau montré son côté super-offensif durant le Tour d'Italie, "pourtant je n'avais pas le sentiment d'être totalement vidé après le Giro, au contraire. Peut-être que mon corps avait encore besoin de récupérer et cela n'a pas été suffisamment le cas en altitude."

Après ce mauvais Tour de France, Van der Poel veut désormais tourner la page et regarder vers l'avant : "Je ne peux plus rien changer au passé. Nous devrons bien sûr analyser ce qui s'est mal passé, mais après je vais me reposer et me fixer de nouveaux objectifs."

Avec en point d'orgue le championnat du monde en Australie en septembre prochain : "J'espère bien revoir la meilleure version de moi-même à Wollongong."