Tour de France Femmes: la Danoise Uttrup Ludwig remporte la 3e étape, Vos toujours en jaune

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuruscope) a remporté la troisième étape du Tour de France Femmes (WorldTour), mardi, entre Reims et Epernay (134 km).

La championne du Danemark a devancé, dans un sprint d'une dizaine de coureuses, la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), qui conserve le maillot jaune, et la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx). Ludwig, 26 ans, décroche la 12e victoire de sa carrière, la deuxième de sa saison après son titre national.

Mercredi, la 4e étape, entre Troyes et Bar-sur-Aube (126,8 km), proposera six côtes et quatre "chemins blancs" non-asphaltés.