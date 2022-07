Tour de France Femmes: Marianne Vos remporte la 6e étape au sprint

Marianne Vos (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 6e étape du Tour de France Femmes vendredi sur 128,6km entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim. La Néerlandaise conserve son maillot jaune alors que la grande perdante du jour est le maillot vert la Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) victime d'une chute à 20km de l'arrivée. Un parcours accidenté avec un col de 3e catégorie et trois autres courtes montées de 4e catégorie dont le dernier sommet situé à 9km de l'arrivée n'ont pas empêché un sprint final.

Pour sa 242e victoire en carrière, Vos, 35 ans, a devancé l'Italienne Marta Bastianelli (UAE-ADQ) et Lotte Kopecky (SD Worx), 3e. C'est la deuxième victoire d'étape de Vos qui prend le maillot vert à Wiebes distancé à l'arrivée.

Quatorze coureuses, dont Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo), ont composé l'échappée du jour. La Belge a été reprise à 13 kilomètres de l'arrivée avant que les autres échappées ne subissent le même sort quelques kilomètres plus loin.

A 20 km du but, dans une descente, une chute a mis à terre Lotte Kopecky et Wiebes, lauréate de deux étapes sur ce Tour, mais qui perd gros vendredi, une chance de succès partiel et son maillot vert.

Dans la Côte de Boersch, dernière difficulté du jour, la Française Marie Le Net (FDJ-Suez-Futuroscope) a tenté sa chance passant au sommet avec moins de 30 secondes d'avance sur le peloton.

Le regroupement s'est effectué à 5,5km de l'arrivée laissant place au sprint final, sans Wiebes. Julie De Wilde distancée aussi, perd son maillot blanc de meilleure jeune.

Samedi, le peloton devra parcourir 127,1km entre Sélestat et Le Markstein au profil plus ardu avec trois difficultés de première catégorie dont le dernier sommet, celui du Grand Ballon, est situé à 7 bornes du but.

L'épreuve s'achève dimanche à La Super Planche des Belles Filles.