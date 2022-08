Marion Rousse satisfaite de son premier Tour de France Femmes: "Très fière du boulot réalisé"

Il n’y a pas eu photo. Annemieck van Vleuten a largement dominé le Tour de France féminin. La Néerlandaise s’est même offert le luxe de remporter l’étape reine, ce dimanche, au sommet de la Planche des Belles Filles, après avoir dépossédé sa compatriote Marianne Vos samedi, quand elle s’était imposée avec une large avance à Le Markstein.

"C'est un rêve qui se réalise de gagner avec le maillot jaune au sommet de la Planche des Belles Filles", se réjouit la cycliste de 39 ans. "Je suis très fière d'avoir remporté la première édition de cette course, qui, je l'espère, va continuer à grandir."

C'est également le souhait de Marion Rousse, la directrice du Tour féminin. "C'est une première année et il y aura certainement quelques petites choses à changer l'an prochain, mais je suis très fière du boulot réalisé, des cyclistes qui nous ont offert un beau spectacle chaque jour, avec un public présent et nombreux aux bords des routes", analyse la compagne du champion du monde Julian Alaphilippe. "J'ai vu énormément de pancartes, de gens déguisés, des gamins au bord des routes. Rendez-vous l'année prochaine déjà, et chaque année, à la même date juste après le Tour des hommes. Ce sera une quatrième semaine de Tour, parce que c'est un vrai Tour de France."