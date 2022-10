Tadej Pogacar, Greg Van Avermaet et Stan De Wulf réagissent au parcours 2023 du Tour de France: "Les première semaines seront les plus dures"

Le double vainqueur slovène du Tour de France en 2020 et 2021 et 2e en 2022, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est montré enthousiaste à l'annonce du parcours 2023 de la Grande Boucle. Il entrevoit deux semaines dures, la première et la troisième.

"J'aime bien le parcours qui nous est proposé en 2023", a indiqué Tadej Pogacar. "Je pense que la course s'annonce très dure, dès la première étape, dès les premiers jours au cœur du Pays basque. Le parcours présente de nombreuses montées, ce qui me convient bien. Ce sera, à mon sens, très dur surtout pendant la première et la troisième semaines. Commencer directement avec des étapes difficiles est parfait pour moi. Je ne connais pas toutes les montées, notamment l" Puy de Dôme que je vais découvrir. Je sais que ce sera une ascension très difficile et importante pour le classement général. Les reconnaissances commenceront après ma période de repos. Elles seront importantes. Mais, si le Tour 2023 est encore loin, j'ai déjà envie d'être en juillet prochain. Nous verrons comment se passera la course, comment sera ma forme, mais je voudrais rester moi-même et continuer à attaquer. Je suis très motivé pour gagner à nouveau le Tour de France."

Greg Van Avermaet: "La lutte pour le classement lancée dès la première étape"

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), double vainqueur d'étape au Tour de France en 2016 et 2018, mais absent du Tour de France en 2022, a estimé l'édition 2023 de la Grande Boucle très dure dès la première étape.

"Le départ à Bilbao est superbe mais un peu atypique car le Tour sera très dur dès la première étape", a indiqué jeudi le champion olympique de Rio en 2016. "Le Pays basque va offrir un très beau parcours pour lancer la course. Le Tour est souvent lancé par des étapes plates et nerveuses, ce qui ne sera pas le cas en 2023 à mon sens car la course au classement général sera lancée dès le premier jour. Ce lancement du Tour va générer une belle course dans l'ensemble, même ce sera très dur, avec de très nombreuses ascensions, beaucoup de dénivelé dans les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les Vosges, le Jura. Ce sera un Tour très costaud pour les grimpeurs."

Stan De Wulf: "Un parcours très beau et très dur qui donne déjà envie d'y être"

"Le départ au Pays basque sera très joli et cela va donner du spectacle", a réagi Stan De Wulf après la révélation du parcours du Tour de France 2023, jeudi à Paris. "Ensuite, on se dirigera vers les Pyrénées, les Alpes et les massifs montagneux de France. Je trouve que le parcours 2023 du Tour de France est très beau, très dur. Il y a aura certes des étapes nerveuses. Ce ne sera pas un départ facile avec la première journée déjà dure."

Le Belge de 24 ans s'est classé 10e meilleur jeune du Tour de France 2022. "J'ai fait mon premier Tour de France en 2022 et cela donne envie de revenir, même en sachant que ce sera dur. Mais j'ai vraiment envie d'y être au sein de l'équipe AG2R-Citroën car rien n'est impossible."

Lefevere reste évasif sur la présence d'Evenepoel: "Décision en décembre ou janvier"

Le champion du monde Remco Evenepoel n'a pas assisté à la présentation du parcours du Tour 2023 jeudi. En revanche le patron de son équipe Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere était bien présent au Palais des Congrès de Paris. Lorsqu'on lui a posé l'inévitable question de savoir si le vainqueur de la Doyenne et de la Vuelta en 2022 effectuera ses débuts sur la Grande Boucle l'année prochaine, le patron sportif du Wolfpack est resté muet.

"Aujourd'hui, je ne peux encore rien dire. Je viens seulement de découvrir le parcours. Je n'exclus rien du tout. J'ai déjà dit que nous prendrons la décision en décembre ou en janvier. Il serait stupide de prendre une décision maintenant, juste après l'annonce du parcours, dans le feu de l'action", a expliqué Lefevere aux journalistes présents.

Les adeptes du contre-la-montre n'en auront guère pour leur argent sur la Grande Boucle l'année prochaine. Un seul un contre-la-montre de 22 km est programmé en encore dans les Alpes. En revanche, le parcours du Giro, avec ses 70 kilomètres en solitaire face au chrono, semble mieux convenir au champion de Schepdael.

"Vous (les médias, NDLR) mettez trop l'accent sur les contre-la-montre", a encore estimé Lefevere. "Il y a beaucoup d'autres étapes. Remco a prouvé dans la Vuelta cette année qu'il peut décramponner les autres en montée et gagner une étape de montagne. Cela ne doit pas toujours se passer dans les contre-la-montre."