Tour de France : Thibaut Pinot en sera, Arnaud Démare pas

Les équipes commencent à dévoiler les coureurs qu’elles enverront au Tour de France, le grand rendez-vous de juillet (du 1er au 23). Groupama-FDJ l’a fait, en partie, ce mardi. Thibaut Pinot sera de la fête, comme il le souhaitait, pour aider son leader David Gaudu dans son ambition de monter sur le podium à Paris après sa 4e place de l’an passé. En revanche, Marc Madiot a laissé Arnaud Démare à la maison. Cette décision confirme que la formation française misera tout sur le classement général. “On s’autorisera aussi à être offensif avec Thibaut Pinot, Valentin Madouas et Stefan Küng, explique le patron de la Groupama-FDJ. Je peux comprendre la déception de Démare mais je suis là pour déterminer l’équipe qui me semble la plus compétitive. J’assume ces choix.”