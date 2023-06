À la manière de la série événement “Drive To Survive” sur la Formule 1, ce documentaire retrace les grands moments de la dernière Grande Boucle sous le prisme de huit équipes sélectionnées au préalable.

Si la série permet d’en apprendre davantage sur les coulisses du Tour de France, elle joue parfois avec la réalité. C’est du moins le sentiment de Wout van Aert, l’un des principaux protagonistes du documentaire de la chaîne au N.

”J’ai pu regarder car cela m’intéressait. Même si je suis un des héros de la série, je ne savais ce qu’il y avait dedans”, a expliqué l’ancien champion de Belgique au micro de Sporza.

Avant de distiller une sévère critique au documentaire : “C’est assez troublant d’y retrouver des choses qui n’ont jamais existé”, explique WVA, “pour moi, la série essaye surtout de créer de l’agitation.”

Van Aert pointe avant tout le passage de la série sur la quatrième étape lors de laquelle il s’impose après une démonstration sur la côte du Cap Blanc-Nez, faisant exploser le peloton pour triompher en solitaire. À en croire la série, cette action du Belge aurait créé de la tension entre son leader Jonas Vingegaard et lui-même.

Mais Van Aert a clairement nuancé cet état de fait : “Jonas et moi sommes de très bons amis. L’accent est mis sur les moments où il est difficile de prendre une bonne décision, mais il y a aussi énormément de moments lors desquels nous nous sommes rendus plus forts et avons collaboré. C’est dommage que cela ne soit pas montré.”