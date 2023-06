Cian Uijtdebroeks a souffert plus qu’il ne l’avait imaginé lors de l’étape reine de ce Tour de Suisse. Douzième à 1:21 de Juan Ayuso, il conserve néanmoins sa place dans le top 10 du général (9e à 1:57 de Skjelmose). “J’aimerais d’ailleurs réussir à maintenir cette place jusqu’au bout”, explique le Hannutois de 20 ans, qui franchit un palier sur les routes suisses. S’il avait fini le Tour de Catalogne à la 9e place et celui de Romandie à la 6e, il n’y avait jamais vraiment été acteur. “Je suivais. Ici, je parviens à faire partie des attaquants. Bon, pas aujourd’hui”, ajoute-t-il en riant.

Qu’il finisse ou pas dans le top 10 dimanche à l’issue d’un effort chronométré dont il ne raffole guère ne change pas grand-chose à la belle impression générale que laisse le coureur de Bora-Hansgrohe. Lors du contre-la-montre initial de 12,7 bornes, il avait fini 95e, à plus d’une minute de Stefan Küng. Cette faiblesse ne remet pas en cause les immenses espoirs que son équipe fonde sur lui. “Selon moi, Cian a tout ce qu’il faut pour gagner un jour le Tour de France. Aussi bien au niveau physiologique que mental, a assuré son entraîneur John Wakefield à Sporza. Lors du chrono du premier jour, il n’a pas exprimé tout son potentiel. Ça peut arriver, il est encore très jeune. Nous savons qu’il a une grande marge de progression dans cet exercice. Mais il affiche une énorme ambition et montre l’état d’esprit d’un très grand professionnel. Il se soucie de tous les détails.”

À la Vuelta sans pression

En outre, l’intéressé est très facile à vivre. Il semble tout faire avec plaisir et affiche toujours un large sourire à l’interview. Aujourd’hui, il a déjà le Tour d’Espagne (du 26 août au 17 septembre) dans le viseur. Il s’agira de sa première participation à une course de trois semaines. “On ne lui mettra aucune pression. Le but sera qu’il découvre les spécificités d’un grand tour. Avec ses bons et ses mauvais côtés”, conclut Wakefield.

Avant cela, il disputera le chrono (le 22 juin à Herzele) et la course en ligne des championnats de Belgique (le 25 juin à Izegem). Il participera ensuite au Sibiu Tour, une course à étapes en Roumanie (du 5 au 8 juillet). Avec un but bien précis : poursuivre sa progression.