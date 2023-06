De toutes les épreuves, le Tour de France est celle qui attribue le plus de points UCI (au total 31 050 points) sur base du barème avec lequel est calculé le classement mondial. Un barème qui a été fortement réévalué cet hiver (l’an passé, le Tour accordait 12 095 points UCI, trois fois moins qu’aujourd’hui).

Ainsi les quinze premiers de chaque étape (contre les cinq premiers auparavant) marquent des points et bien plus qu’auparavant. C’est en additionnant le capital de chaque formation (sur ses vingt meilleurs coureurs) au terme des saisons 2023 à 2025 que seront déterminées les dix-huit équipes qui resteront au plus haut niveau en 2026.

