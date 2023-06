500000 euros, voici le prize-money que touchera le vainqueur du Tour de France 2023

Lors du Tour de France 2023, qui débute le samedi 1er juillet, 2,3 millions d’euros de prize-money seront distribués. Soit exactement le même montant qu’en 2022.

Le vainqueur n’est pas le seul à recevoir une prime : maillot jaune, vert, à pois ou blanc mais aussi sprints intermédiaires, ascensions ou combativité permettent de gonfler le portefeuille des équipes et des coureurs.

Des prix pendant les étapes

Pendant les étapes, les sprints intermédiaires et les passages au sommet des cols rapportent non seulement des points pour les classements du maillot vert et du maillot à pois, mais aussi de l’argent aux premiers qui y passent.

Passer en tête au sommet d’un col hors catégorie rapporte par exemple 800 euros (pour 450 euros au 2e et 300 euros au 3e). Ce bonus pour le meilleur grimpeur est de 650 euros sur un col de 1re catégorie, de 500 sur un 2e catégorie, de 300 sur un 3e catégorie et, enfin, de 200 euros, sur un 4e catégorie.

Le premier coureur de chaque sprint intermédiaire décroche 1500 euros, pour 1000 euros au 2e et 500 euros au 3e.

Les récompenses après chaque étape

Chaque vainqueur d’étape, qu’il s’agisse d’un chrono ou d’une étape en ligne, décroche aussi un petit pactole, tout comme le leader de chaque classement : général, par point, de la montagne, ou classement des jeunes.

Une victoire d’étape sur le Tour de France offre 11 000 € à son lauréat. Le second coureur à franchir la ligne d’arrivée touche 5 500 € et le troisième 2 800 €. Les 20 premiers coureurs de chaque étape sont aussi récompensés avec 600 € pour le 10e ou 300 € pour le 20e.

Le premier jeune arrivé (moins de 26 ans) lors de chaque étape touche 500 euros (300 euros par jour avec le maillot blanc sur les épaules).

Enfin, le coureur le plus combatif du jour reçoit un chèque de 2000 euros en plus du dossard rouge qu’il porte le lendemain.

La prime pour le vainqueur final du Tour de France

Si les étapes rapportent, c’est le classement final qui compte le plus. Ainsi, le vainqueur du classement général individuel du Tour de France empoche 500 000 euros. Le vainqueur du classement par points, soit le maillot vert, empoche quant à lui 25 000 euros, tout comme le meilleur grimpeur et maillot à pois.

Le meilleur jeune, avec son maillot blanc, décroche 20 000 euros.

Le récapitulatif des prize-money sur le Tour de France 2023

