Si elle devrait tout de même réserver entre cinq et huit opportunités aux sprinters, cette Grande Boucle visitera les cinq principaux massifs montagneux de l’Hexagone.

Et si le poncif veut que le Tour peut se perdre chaque jour, nous avons tout de même tenté d’identifier les cinq temps forts qu’il ne faudra pas louper entre le 1er et le 23 juillet. A vos agendas !

Le Grand Départ au pays Basque - 1re étape - samedi 1er juillet

Le Jaizkibel sera le juge de paix de la seconde étape. ©photo news

Dans cette région où le cyclisme peut parfois avoir les allures d’une véritable religion, cela promet d’être la fête au vélo. Tracée en boucle autour de Bilbao, la première étape sera déjà extrêmement difficile puisqu’elle recense 3.300m de dénivelé positif pour 182km. Dans le final aux allures de montagnes russes, la côte de Pike pourrait déjà être le théâtre d’une première empoignade entre les favoris. C’est que, avec un dernier kilomètre où la pente oscille le plus souvent entre 12 et 15 %, les organisateurs comparent cette ascension au Mur de Huy.

Le lendemain, ce sera le célèbre Jaizkibel escaladé lors de la Clasica San Sebastian qui servira de juge de paix. Une ascension de 8,1km à 5,3 % que le peloton abordera par l’autre versant que celui utilisé par la classique espagnole.

Le grand retour du Puy de Dôme – 9e étape – Dimanche 9 juillet

Le Puy de Dôme fait enfin son retour! ©IPM

Boudé pour diverses raisons par le Tour de France depuis 35 ans, le Puy de Dôme fera son grand retour sur le tracé de la Grande Boucle cette année. Que ce soit le coude à coude mythique entre Anquetil et Poulidor, en 1964, ou le coup de poing reçu par Eddy Merckx onze ans plus tard, la montée du Puy de Dôme (13,3km à 7,7 %, mais 5 derniers kilomètres difficiles à plus de 10 %) a participé à écrire certaines des plus grandes légendes de la course au maillot jaune.

Le seul chrono du Tour de France 2023 – 16e étape – Mardi 18 juillet

Le parcours du seul chrono de ce Tour. ©IPM

Le seul chrono de ce Tour 2023 sera disputé en côté et rappellera à certains celui disputé en 2016 entre Sallanches et Mégève. (17 km, gagné par Chris Froome) auquel les dix derniers kilomètres de cette année sont communs aux premiers de l’époque.

Cette fois, une difficulté a été ajoutée, la côte de Passy. Aussi appelée côte de Soudans ou de la Cascade de cœur, elle est longue de 1,7 km à 8 % avec un passage à 13,7 % et est prolongée par un faux plat de trois bornes. C’est sur cette montée qui se dresse à la sortie de la ville de départ, qu’un certain Eddy Merckx avait construit sa victoire dans le championnat du monde des amateurs en 1964 à Sallanches.

Après cette première côte, le parcours plonge en effet vers la ville qui a accueilli deux fois les mondiaux (en 1964, Jan Janssen avait triomphé chez les pros). C’est cette descente et la partie plate qui suit qui peuvent amener les équipes à faire le choix d’un vélo de chrono et/ou d’un changement au pied de la deuxième ascension. En 1980, une autre difficulté, plus importante encore, figurait sur le tracé, la côte de Domancy.

C’est elle qui sera le juge de paix de cet unique effort en solitaire du Tour. Une côte où Bernard Hinault avait assommé ses adversaires. Après la montée (2,5 km à 9,4 % avec 11 % maximum), les coureurs obliqueront à gauche vers Combloux sur une route départementale qui ne cesse de grimper elle aussi pendant trois kilomètres et demi même si c’est moins difficile (4,4 %).

Le col de la Loze, le nouveau monstre du Tour – 17e étape – Mercredi 19 juillet

Reliant Méribel à Courchevel, le Col de la Loze offre des paysages sublimes. ©BettiniPhoto©2020

Présenté comme le nouveau géant du Tour par Christian Prudhomme en amont d’une édition 2020 qui avait emprunté cette ascension inédite pour la toute première fois, le col de la Loze a un profil qui fait froid dans le dos. Derrière ses 28,1km à 6 % se cachent en effet sept derniers kilomètres où un ancien chemin dédié aux engins de montagne a été asphalté pour conduire vers un sommet qui pointe à 2304 mètres d’altitude. Les ruptures de pente y sont brutales.

Derrière Miguel Angel Lopez (vainqueur d’étape en 2020), la bataille avait été sublime entre Roglic et Pogacar.

L’arrivée de cette 17e étape sera jugée sera jugée un peu plus de cinq kilomètres plus loin puisque les coureurs dévaleront en direction de Courchevel avant de remonter vers l’Altiport de la station.

Un final vosgien dantesque – 20e étape – Samedi 22 juillet

Le Tour de France femmes s'était achevé au Markstein l'année dernière. ©© Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Avec six ascensions officiellement répertoriées en à peine 133 kilomètres, cette avant-dernière étape a les allures d’un final dantesque.

Tout devrait se jouer dans les trente-six derniers kilomètres, à partir de Munster, où le Tour peut encore vaciller. Le Petit Ballon et le col de Platzerwasel forment un terrain idéal et tout à fait inhabituel pour une ultime explication dont les organisateurs rêvent qu’elle ait le maillot jaune pour principal enjeu.

Qui sait si, comme la Planche des Belles Filles avec l’incroyable rebondissement de 2020, l’un de ses deux (ou les deux) cols alsaciens n’entrera pas lui aussi dans la légende de la Grande Boucle ?