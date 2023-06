Chris Froome n’ira pas au Tour de France et ne cache pas sa déception : “Physiquement, j’étais prêt”

”Notre sélection pour le Tour a été une décision difficile”, a expliqué le manager général d’Israel-Premier Tech Kjell Carlström avant de poursuivre, “nous pensons avoir sélectionné les huit coureurs les plus aptes à atteindre nos objectifs.”

Il faut dire qu’avec une 14e place, une 55e place et une 40e place, respectivement sur les modestes Mercan’Tour Classic, Mont Ventoux Challenge et Route d’Occitanie, le Britannique n’a pas rassuré ces dernières semaines. Depuis sa chute survenue sur le Critérium du Dauphiné en 2019, Froome n’a jamais retrouvé sa forme d’antan, se limitant à un seul top 3 (mais de prestige sur l’étape de l’Alpe d’Huez du Tour 2022), sur les quatre dernières années.

Rendez-vous en 2024 ?

Pourtant, le principal intéressé a du mal à avaler ce choix : “Physiquement, j’étais prêt”, a-t-il confié à nos confrères de GCN avant de chercher une raison à ses résultats anodins des derniers mois. “Malheureusement, je n’ai pas pu montrer toutes mes capacités lors des courses qui m’ont été attribuées en raison de problèmes d’équipement.”

Et le Kenyan Blanc ne semblait pas prêt à entendre cette décision : “J’ai le sentiment de retrouver des jambes petit à petit. Les six, sept dernières semaines se sont bien passées à l’entraînement, j’ai bien travaillé, sans problèmes. Tout semble aller dans la bonne direction”, confiait-il au site spécialisé Direct Vélo durant la récente Route d’Occitanie la semaine dernière.

Froome donne donc déjà rendez-vous à ses supporters sur le Tour de France 2024 où il compte bien être présent. Reste à savoir dans quelle équipe puisque le Britannique arrive en fin de contrat chez Israel-Premier Tech. Peu d’entre elles vont vouloir mettre le prix pour un des coureurs les mieux payés du peloton mais dont les résultats sont insignifiants depuis quatre ans.

Mais malgré ses 38 ans et ses résultats modestes depuis sa chute, Froome est encore ambitieux pour les années à venir : “Je n’ai pas envie de me mettre de limites. Je continue de travailler dur et de m’améliorer. Au niveau des données de puissance, je progresse mois après mois, semaine après semaine depuis cette fameuse grosse chute, c’est encourageant”, expliquait-il encore à Direct Vélo la semaine dernière, estimant qu’il a encore les qualités nécessaires pour continuer sa carrière.