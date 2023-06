Tiesj Benoot : “Je veux être plus important en montagne cette année”

Tiesj, comment se déroule votre préparation pour le Tour ?

”Très bien. J’ai fait une semaine sans vélo après ma 7e place à Liège-Bastogne-Liège, suivie d’une semaine de reprise tranquille, à la maison. On est parti en altitude en Sierra Nevada le 9 mai et on n’est rentré que quelques jours avant le départ du Dauphiné. Cela fait entre trois et quatre semaines de stage en altitude. Et après le Dauphiné, on a fait douze jours supplémentaires à Tignes afin d’y atteindre notre meilleure forme.”

On vous a senti plus en forme sur le Dauphiné 2023 que sur l’édition précédente…

”Oui, c’est évident. Je me sens mieux et je peux développer plus de puissance que l’année dernière. J’avais été malade à la sortie des Ardennaises la saison passée et je n’étais vraiment au top qu’en troisième semaine du Tour de France. Malheureusement, j’avais chuté juste avant le deuxième jour de repos donc ça avait été difficile d’en faire profiter l’équipe et j’avais finalement atteint mon pic de forme à San Sebastian avec ma troisième place. Cette fois, j’espère être dans cette forme-là dès le début du Tour.”

Connaissez-vous déjà votre rôle pour la Grande Boucle ?

”Je n’ai pas d’autre ambition que de gagner le Tour avec Jonas. J’aimerais être plus important en montagne cette année et je sais que je pourrai aussi aider sur les étapes plates, plus nerveuses, grâce à ma polyvalence.”

Roglic fait l’impasse sur le Tour et Kruijswijk est blessé, c’est pour cela que vous devez être présent en haute montagne ?

”La blessure de Steven ne change pas grand-chose pour moi car il est remplacé par Wilco Kelderman qui a un profil similaire. Mais depuis l’hiver dernier on sait que Primoz ne sera pas là et qu’il sera remplacé par Dylan van Baarle, qui n’a pas le même profil. Donc oui, depuis le début de saison, je sais que mon rôle sera plus important en montagne. Dans une bonne journée, je peux accompagner les 20 meilleurs grimpeurs du Tour.”

Vous vous sentez plus fort que l’année passée mais on a l’impression que c’est aussi le cas de Jonas Vingegaard…

”L’année dernière il n’avait que le Tour à l’esprit, il était un peu moins concentré sur le Dauphiné même s’il l’avait fini très fort. Cette année, il a gagné deux étapes et il m’a impressionné. Cette forme sera nécessaire pour battre Pogacar au Tour.”

Pogacar qui revient de blessure… doit-on s’attendre à voir Jumbo-Visma le tester dès les deux premières étapes à Bilbao ?

”Je ne vais pas trop en dire, sinon l’équipe ne sera pas contente (rires). Mais je pense que Pogacar sera au rendez-vous dès le départ à Bilbao. Il est un peu moins primordial d’être à 100 % pour des étapes explosives comme celles du Pays basque et il aura ensuite le temps d’être à son pic de forme pour la haute montagne.”

Sans dévoiler la tactique, vous nous confirmez que le plan de bataille est déjà prêt chez Jumbo-Visma ?

”Oui, on a eu un meeting en Sierra Nevada et un autre cette semaine à Tignes. L’équipe prépare tout dans le détail, on sait déjà quelles étapes seront intéressantes pour nous et pour Jonas. Des étapes où on risque de souffrir quand je vois quels sont nos plans. Mais cela ne veut pas dire que toutes les occasions seront exploitées. Cela dépend du contexte, du classement, des chutes, des faits de course… L’année passée, un plan était prêt pour l’étape de l’Alpe d’Huez mais on ne l’avait finalement pas utilisé car on avait fait de beaux écarts la veille, sur le Granon.”

Un mot sur Wout van Aert, sorti du Tour de Suisse avec quelques incertitudes sur sa forme…

”Peut-être lui a-t-il manqué une ou l’autre étape vraiment faite pour lui au Tour de Suisse. Et puis, on ne peut pas sous-estimer l’impact de la tragédie Gino Mäder. Chaque coureur a des émotions différentes et la tristesse coûte de l’énergie. Si je prends mon cas personnel, j’avais de très mauvaises jambes durant la semaine qui a suivi le décès de Bjorg Lambrecht. Mais je ne suis pas inquiet pour Wout, il était très bien en sortie de stage en Sierra Nevada et il sera au top à Bilbao.”

Presque diplômé en économie appliquée

Tiesj Benoot présente la particularité d’être toujours un étudiant de l’université de Gand, du haut de ses 29 ans et de son statut de valeur sûre du peloton actuel.

Il a mis à profit sa longue convalescence après sa grave chute du mois d’août dernier pour boucler sa thèse en économie appliquée. “Je l’ai défendue en janvier et j’ai réussi. Il ne me reste plus que deux petits examens à passer. Ce sera sans doute pour l’hiver prochain, après la saison”, explique-t-il.

Et d’ajouter : “J’ai fait beaucoup de sacrifices quand j’étais encore chez les espoirs pour concilier le vélo et l’université. Maintenant que je suis proche du but, ce serait dommage de ne pas aller au bout… même si c’est de plus en plus difficile, surtout depuis que je suis papa.”