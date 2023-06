Tour de France 2023: voici les meilleurs films sur la Grande Boucle

La trame de la plus grande compétition cycliste au monde n’est pas écrite, évidemment. On n’est heureusement pas dans un Columbo. Mais on sait d’ores et déjà qu’on peut s’attendre à trois semaines de pure folie. Comme les légions romaines de Russell Crowe dans Gladiator, les différentes équipes de ce Tour 2023 sont prêtes à vous faire vivre des moments épiques et excitants, précédés en plus, comme dans toute bonne séance au cinéma, par la caravane publicitaire. Car le Tour de France, c’est un spectacle total : avant, pendant ou après la course.

Si la réalité dépasse plus souvent qu’à son… Tour les fantasmes des réalisateurs, force est de constater qu’on peut parfois se laisser prendre par les films ayant trait au Tour de France. Et puis, avant le Tour, ou après les étapes, cela peut permettre aux amateurs de la petite reine de satisfaire leur manque de héros enfourchant leur bicyclette.

Alors si on ne demande qu’aux Géants Verts de montrer lors des sprints de quel bois ils se chauffent, comme Hulk lorsqu’il est énervé ; aux amateurs du maillot à pois de dompter les montagnes comme Sylvester Stallone dans Cliffhanger ou encore aux meilleurs candidats au maillot jaune de gober ses adversaires sur les routes de la Grande Boucle, comme le ferait un certain Pacman, préparons-nous pour ce Tour épique en regardant le Top 5 des films liés au Tour de France.

Contrairement au classement général en arrivant à Paris, celui-ci est sujet à discussions. Les Chariots de feu (1981) ou la Grande Boucle (2013) auraient ainsi pu tenter une échappée…

1. La Course en tête (1974)

Un portrait d'Eddy Merckx. ©D.R.

À tout seigneur, tout honneur. On commence par le plus grand cycliste de tous les temps, vainqueur du Tour de France à cinq reprises : Eddy Merckx. Le Cannibale a été le héros de 'La Course en tête'. Entre le film et le documentaire, Joël Santoni s’est intéressé en près de deux heures à Merckx, décrivant la préparation, les succès et les défis du Roi Eddy.

2. La Dernière Echappée (2014)

Vainqueur à deux reprises du Tour de France (1983, 1984), Laurent Fignon aura marqué les esprits des amateurs de cyclisme, notamment en raison de la dernière étape de la Grande Boucle 1989, finalement remportée par Greg Lemond pour… huit petites secondes ! Fabien Onteniente s’est intéressé au Profesor, devenu consultant, retraçant son combat contre un cancer l’ayant finalement emporté en 2010, après qu’il ait tenu à assurer une dernière fois les commentaires de la Grande Boucle. Poignant, comme le bonhomme.

3. Le Vélo de Ghislain Lambert (2001)

Poelvoorde à l'affiche et au scénario. ©<i>Le vélo de Ghislain Lambert</i><br>sur La Une ce lundi.

Né le même jour qu’un certain Eddy Merckx, Ghislain Lambert, interprété par le truculent Benoit Poelvoorde, a l’ambition de devenir un champion, lui aussi. Il est prêt à tous les sacrifices pour atteindre son rêve, quitte à franchir allègrement les limites de la légalité. Benoit Poelvoorde a suivi un entraînement lui permettant de faire croire à son projet sportif. Une comédie émouvante en 119 minutes de Philippe Harel, dont Poelvoorde a signé également le scénario,

4. The Program (2015)

Ben Foster dans le rôle de Lance Armstrong. ©D.R.

Dans le cinéma, comme dans la vraie vie, il y a parfois des moments qu’on préfère reléguer dans un coin de sa mémoire. Des histoires dont les principaux personnages ne dressent pas le meilleur portrait d’un sportif accompli, même si l’homme, en son temps, nous aura fait rêver.

Dans The Program, Stephen Frears nous plonge dans les années sombres du vélo et propose toute la vérité sur le programme de dopage d’un certain Lance Armstrong, déchu de ses 7 victoires à la Grande Boucle et interprété par Ben Foster.

5. La Grande Boucle (2013)

Une comédie avec Clovis Cornillac. ©D.R.

Dans cette comédie de Laurent Tuel, Clovis Cornillac est un cycliste amateur. Il veut réaliser son rêve et fait son petit Tour, un jour avant les pros. Son expérience passionne le grand public et il devient finalement l’attraction de la Grande Boucle. Il sera même aidé par Laurent Jalabert et Bernard Hinault. De quoi passer un agréable moment en famille.