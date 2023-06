Voici les 5 coureurs qui ont le plus beau palmarès sur le Tour de France

Certains auront en tout cas réussi à plus se démarquer que d’autres dans la longue histoire du Tour.

1. Eddy Merckx, le Cannibale

Ce n’est franchement pas difficile de trouver celui qui est en tête de classement. Il faut dire que la gagne, Eddy Merckx, il a toujours été habitué à la jouer. Pas seulement sur le Tour de France, dont 1969 marque sa première participation… et son premier succès final, mais aussi en Italie, en Espagne et dans tous les coins du globe. Le Cannibale, plus grand sportif belge de tous les temps, a donc participé 7 fois à la Grande Boucle. Il l’a remporté à 5 reprises (1969, 1970, 1971, 1972, 1974).

Merckx lors de sa première victoire au Tour.

L’ogre de Tervueren fait honneur à ses surnoms puisqu’il emporte en 1969 également le maillot vert (comme en 1971 et 1972) et le maillot à pois (comme en 1970). Ces succès, Eddy Merckx les doit indéniablement à son talent, mais aussi à ses équipiers et directeurs d’équipe. Le Cannibale leur a bien rendu puisque, pour Faemino-Faema et Molteni-Campagnolo, Merckx a remporté 34 victoires d’étape, passant près de 100 jours en jaune, terminant son aventure avec le Tour de France en 1977. “À quoi doit ressembler le coureur idéal ? Prenez les jambes d’Eddy Merckx, la tête d’Eddy Merckx, les muscles d’Eddy Merckx, le coeur d’Eddy Merckx et l’envie de gagner d’Eddy Merckx”, dira plus tard Jacques Anquetil, qu’il a rejoint bien vite au palmarès.

Le palmarès d'Eddy Merckx ©IPM Graphics

À 78 ans maintenant, depuis le 17 juin, Eddy Merckx n’a toujours pas trouvé d’équivalent, même si plusieurs coureurs ont déjà été affublés du surnom flatteur du “nouvel Eddy Merckx” et s’il reste attentif à l’évolution du cyclisme et ses meilleurs représentants.

2. Bernard Hinault, le “Blaireau”

On aurait bien seulement évoqué Eddy Merckx dans un classement lié à ceux qui ont le plus beau palmarès du Tour et qui ont marqué la course à vie. Pas simple de venir dans la foulée du Cannibale. Mais Bernard Hinault tient bien sa place. Le Français, connu pour son franc-parler et ses coups de gueule, a débuté sa carrière lorsque le Roi remportait son dernier Tour. Il y a participé pour la première fois en 1978 pour le remporter !

Hinault a eu plus d'un Tour dans son sac. ©Photo News

Bernard Hinault, surnommé le Blaireau puisqu’il n’appréciait pas qu’on l’embête et rentrait dans son trou à ce moment pour mieux mordre si besoin, égalera même Merckx au palmarès des vainqueurs de Tour de France grâce à ses autres victoires en 1979, 1981, 1982 et 1985. Le tout en 8 participations, tout en remportant 28 bouquets de vainqueur d’étape ! Mais le Blaireau, coureur complet qui attaquait en permanence, ne s’est pas contenté de la Grande Boucle puisqu’il s’est offert des doublés en Italie et en Espagne en s’imposant lors du Giro (1980, 1982, 1985) et la Vuelta (1978, 1983). De quoi lui offrir le statut de meilleur cycliste français de l’histoire.

“Après moi, c’est Bernard le meilleur coureur de l’histoire, dira un jour le Cannibale. Je le mets devant Anquetil, Bobet, Coppi, et tous les autres. Quand on voit son palmarès, la manière surtout dont il a gagné ses courses, ça dit tout.”

3. Anquetil, ou “Maître Jacques”

C’est lui, le précurseur. Premier coureur de l’histoire à avoir remporté cinq Tour de France (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Jacques Anquetil, rouleur complet très fort lors des contre-la-montre, s’est également imposé lors de 16 étapes, en huit participations. Eternel rival de Raymond Poulidor, chouchou du public, “Maître Jacques”, surnommé ainsi en raison de sa domination, a également accroché à son palmarès le Tour d’Italie (1960, 1964) et la Vuelta (1963).

Anquetil et Poulidor, son rival devenu ami par la suite. ©Presse Sports

4. Indurain, le “Roi Miguel”

Excellent dans le contre-la-montre et implacable en montagne : le résumé gagnant des cinq victoires de Miguel Indurain au Tour de France (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Vu que Lance Armstrong s’est vu déposséder de ses 7 victoires pour cause de dopage, le Navarrais est toujours le seul à s’être imposé cinq fois d’affilée. Indurain a également empoché 12 victoires d’étapes en 12 participations. Merci aux contre-la-montre.

Indurain a construit ses succès notamment grâce aux contre-la-montre. ©Photo News

Pendant cette période glorieuse, Miguel Indurain a aussi remporté le Giro à deux reprises (1992, 1993), en appliquant la même recette. Mais la Vuelta n’était pas à son goût, mal placée dans le calendrier, en début de saison, jusqu’en 1995. “Quoi qu’il arrive, j’aurais préféré courir le Tour de France, admettra l’Espagnol. C’était mon objectif principal chaque saison. “

5. Philippe Thys

On aurait pu glisser dans ce top 5 Chris Froome, vainqueur de 4 Tours de France, Greg LeMond qui en compte 3 à son palmarès, comme Louison Bobet. Les 7 victoires au maillot à pois de Richard Virenque, malgré son exclusion en 1998 avec l’affaire Festina, ou au maillot vert de Peter Sagan auraient mérité une palme d’honneur. Mais soyons un petit peu chauvins : notre compatriote Philippe Thys s’est imposé à trois reprises sur le Tour de France.

Il aurait sûrement un palmarès plus long encore que l’ascension du Tourmalet, de l’Izoard, du Galibier ou du Mont Ventoux réunis. Mais la première guerre mondiale l’a coupé dans son élan. Alors qu’il s’était imposé en 1913 et 1914, il a récidivé en 1920. Sans la première guerre mondiale, il aurait sans doute été le premier cycliste à remporter cinq fois le Tour de France…