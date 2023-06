Un spectacle haletant est attendu jusqu’au 23 juillet où le vainqueur sera désigné sur la mythique arrivée des Champs Elysées.

Qui de Pogacar ou Vingegaard l’emportera ? Pour le savoir, voici sur quelles chaînes regarder l’un des plus grands événements planétaires de l’année.

La RTBF, sur la Une ou Tipik, retransmettra l'intégralité des 21 étapes du Tour de France 2023. La chaîne publique francophone permettra également de suivre le Tour de France via sa plateforme Auvio

France Télévisions, via ses chaînes France 2 et France3 ou via sa plateforme France.TV Sport, retransmettra également le Tour de France 2023, au maximum à partir de 15h. Des émissions sont aussi prévues avant et après la course du jour.

Eurosport 1, qui diffuse également au quotidien les étapes du Tour de France 2023.