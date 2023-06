Tour de France 2023: Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, bien seuls au monde

À lire aussi

Pourtant, à quelques jours du Grand Départ de Bilbao, on voit mal qui pourrait les battre, l’un et l’autre, et revenir avec le maillot jaune sur les épaules fin juillet à Paris. Attention, toutefois, le duel annoncé et attendu entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic sur les routes du Giro a tourné court et si le Slovène s’est malgré tout imposé à Rome, ce fut de justesse. Mais l’absence de ces deux-là et, surtout, le déroulement des dernières éditions du Tour de France ainsi que le début de saison tonitruant des deux derniers vainqueurs ne laissent guère place au doute, ils seront le tandem des hommes à battre en juillet et leur affrontement s’annonce passionnant.

"Ces deux gars sont si forts qu'ils paraissent parfois un niveau au-dessus des autres", avouait lors du récent Critérium du Dauphiné, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de la Jumbo-Visma.

Chacun domine à sa manière

Car Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont dominé, chacun à sa manière, la première partie de la saison. Là où ils sont apparus, l’un comme l’autre n’ont laissé que des miettes à leurs rivaux.

Le Danois a disputé 26 courses et en a enlevé onze : la course espagnole O Gran Camino (et trois étapes), le Tour du Pays Basque (et trois étapes) et le Critérium du Dauphiné (et deux étapes).

Le vainqueur sortant, c'est bien Jonas Vingegaard ©VKA

Tadej Pogacar a couru vingt jours et a gagné douze fois : le Jaen Paraiso Interior, la Ruta del Sol (et trois étapes), Paris-Nice (et trois étapes), le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne.

Les routes des deux champions ne se sont croisées qu’une fois, en mars, sur la Course au Soleil enlevée par "Pogi" qui y avait dominé aisément son rival, lui-même débordé par David Gaudu. Fallait-il y voir une indication de ce qui devait suivre en juillet ?

Non, Tadej Pogacar n'avait pas tort lorsqu'il annonçait au soir de son succès à Nice : "L'an dernier, je l'avais battu sur Tirreno-Adriatico et cela ne l'avait pas empêché de me battre sur le Tour de France. Cette fois, j'étais simplement meilleur que lui mais il va sûrement progresser d'ici cet été."

Le coureur d’UAE avait poursuivi sa démonstration sur le terrain des classiques où il n’avait pas hésité à défier et battre Mathieu van der Poel, Wout van Aert et tous les spécialistes. Depuis, son nom scintille au palmarès de trois des plus grandes courses d’un jour du printemps. Jusqu’à ce que Pogacar soit arrêté brutalement au km 85 de Liège-Bastogne-Liège le dimanche 23 avril. La chute du double vainqueur du Tour sur la RN 826 à la sortie du village de Bertogne au nord de Bastogne en province du Luxembourg a fait grand bruit et rebattu les cartes. Victime d’une fracture de l’os scaphoïde et de l’os semi-lunaire de la main gauche, opéré l’après-midi même de sa chute à Herentals, Pogacar, rentré directement à Monaco, a vu sa préparation perturbée.

Le contre-la-montre de Pogacar

Sa blessure n’était pas grave mais délicate et handicapante pour un cycliste, contraint de se servir des mains pour freiner, changer de vitesse, diriger son guidon ou pour s’appuyer et tirer dans les sprints et les montées. Finalement, le Slovène est resté un mois sans pouvoir s’entraîner en extérieur. Il se présentera au départ à Bilbao en n’ayant disputé que ses deux championnats nationaux (chrono et route) depuis sa chute. Ce qui aurait été un drame il y a quelques années, ne l’est plus aujourd’hui. Les méthodes d’entraînements, les stages en altitude ont remplacé les compétitions. D’ailleurs, le n°1 mondial n’aura finalement manqué que la finale de la Doyenne et le Tour de Slovénie dont le niveau, sans vouloir froisser quiconque, n’est pas comparable à celui du Dauphiné ou du Tour de Suisse.

Pourtant, Pogacar se serait évidemment bien passé de ce coup d’arrêt. Sous ses dehors goguenard, son éternel sourire et ses facéties, le coureur d’UAE Team Emirates est un hyperprofessionnel, un maniaque et un bourreau de travail. Aura-t-il laissé de l’influx dans les bouleversements de programme qu’a générés la chute, exactement, à un jour près, dix semaines avant le départ du Tour. Pogacar aura manqué un bon mois d’entraînement en extérieur. Il a dû repousser son stage en Sierra Nevada avec ses partenaires du "groupe Tour" qui a été réduit à deux semaines, il a dû avant cela annuler certaines reconnaissances et un test en soufflerie.

<p>Tadej Pogacar lors du final de la Flèche Wallonne, le 19 avril 2023 à Huy, en Belgique</p> ©BELGA/AFP/Archives

Mauro Gianetti, le patron de son équipe, UAE Team Emirates, reconnaissait dans les colonnes de L’Équipe que la préparation de son poulain avait été perturbée.

“Tadej a repris avec deux ou trois semaines de retard sur ce qui était prévu”, avouait le Suisse.

Début juin, le coureur s’est toutefois voulu optimiste et montré serein lors de sa première conférence de presse post-chute.

“Après une semaine de repos, qui était quand même déjà prévue après une difficile campagne des classiques, je m’entraînais déjà sur les rouleaux une dizaine de jours après ma chute”, a-t-il expliqué. “J’étais très motivé et, heureusement, vous n’avez pas besoin de votre poignet pour entraîner vos jambes. J’ai pu effectuer des heures de qualité sur rouleaux.”

L’équipe UAE avait délégué un kiné à Monaco pour assister son leader.

“En une semaine, nous avons tellement travaillé que cela m’a permis une énorme progression”, se félicitait Pogacar. “Victor (le kiné) m’a appris comment m’entraîner sans vélo. J’ai obtenu de l’aide de spécialistes et de kinés du monde entier. C’était peut-être stupide mais j’ai balayé l’avis du médecin de rester six semaines sans monter sur mon vélo. J’ai tellement poussé les autres que j’ai pu sortir plus tôt afin de passer à un entraînement plus intense tout en restant attentif à ne pas, surtout au début, trop demander à ma main et lui imposer des charges de travail importantes et, bien sûr, en portant une attelle. Sans doute, en aurais-je une flexible pendant le Tour pour supporter mon poignet. J’espère surtout que je pourrai me mettre en danseuse pour sprinter. Mon poignet ne sera pas rétabli totalement mais j’espère que mes jambes seront, elles, à 100 %, ce qui est nécessaire quand on vise la victoire finale.”

Le n°1 mondial veut même voir un avantage dans l’obligation qu’il a eue de prendre du repos.

“Le Tour dure trois semaines, c’est donc un plus de s’y présenter avec un peu de fraîcheur”, énonçait-il. “Cela ne peut qu’être bon pour le corps et l’esprit de bénéficier d’un peu de repos supplémentaire. Je roulerai les deux championnats nationaux (NdlR : le chrono le 22 juin, la route le 25), je vais aussi m’entraîner derrière moto pour acquérir du rythme et simuler des situations de course, je ne m’inquiète pas trop.”

Tadej Pogacar s’est même défendu de craindre le début de Tour athlétique qui l’attend en première semaine, avec deux étapes musclées au Pays Basque puis deux jours dans les Pyrénées.

Un monde de différence entre Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné

“Je préfère ce genre de départ”, a-t-il dit. “C’était déjà le cas en 2021 (quand le Tour était parti de Brest avec deux étapes très accidentées en Bretagne) et je m’en étais bien sorti.”

Au cinquième jour, le Slovène avait remporté le chrono à Laval avant de s’envoler vers son deuxième succès quelques jours plus tard dans les Alpes où, au soir de la neuvième étape, il avait tué le Tour.

“S’il sort un maillot jaune solide de ce début de Tour au Pays Basque, cela rendra la course moins stressante et moins dangereuse que quand vous avez une série d’étapes plus faciles.”

Engagé dans un véritable contre-la-montre pour arriver sans retard de condition au départ, Tadej Pogacar a quitté l’Espagne le 11 juin pour s’en aller reconnaître le tracé de plusieurs étapes avant d’enchaîner avec un dernier stage en altitude à Sestrière.

Pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard avait, comme attendu après Paris-Nice, poursuivi sa progression. Trois mois après la Course au Soleil, plus personne ne doute que le Danois sera fin prêt à défendre son titre et que son équipe sera une fois encore à la hauteur de l’enjeu. Sa domination exercée sur le peloton du Dauphiné, combinée à l’incertitude qui règne autour de la condition de son adversaire, fait même du leader de la Jumbo-Visma le favori n°1 pour le Tour. Cela faisait trente-six ans qu’on n’avait enregistré un tel écart (2:33 sur Adam Yates) entre le vainqueur et son second au Dauphiné, depuis le succès de Charly Mottet en 1987 (2:44 sur le Colombien Cardenas).

Il faut dire que c’est un peu sans vraiment le vouloir que le vainqueur du dernier Tour s’était retrouvé en tête du classement après avoir suivi et débordé Ricard Carapaz dans la cinquième étape vers Salins-les-Bains. Ensuite, jour après jour, le coureur de Jumbo-Visma avait accentué son avantage, remportant à la veille de l’arrivée une deuxième étape, et pas n’importe laquelle, l’étape-reine de l’édition 2023, au sommet du col de la Croix de Fer après avoir escaladé les cols de la Madeleine et du Mollard. Le seul bémol pour Vingegaard et sa formation fut la perte, dès le deuxième jour, de Steven Kruijswijk, victime d’une fracture du bassin.

“Ce fut une excellente semaine et nous avons atteint nos objectifs”, a confié celui qui portera le dossard 1 au Tour. “Ma forme est bonne. Je savais que j’étais en bonne condition après le dernier bloc d’entraînement mais il restait à voir comment cela se traduirait en course. Je vais maintenant prendre quelques jours de congé puis je serai entièrement concentré sur le Tour de France. Je pense que tous les gars de l’équipe sont satisfaits. Le seul point noir a été la chute de Steven (Kruijswijk), c’est une perte importante.”

Le troisième du Tour de France 2019 devait être l’atout n°1 au côté de Vingegaard en haute montagne. À sa place, Jumbo fait monter Wilco Kelderman, cinquième en 2021. Ce n’est pas si mal… D’autant que le tracé de la Grande Boucle de cette année joue, sur le papier, aussi en faveur du coureur scandinave qui reconnaît être plus que ravi par la somme de cols et difficultés proposée.

“Je suis satisfait du parcours”, répète-t-il. “J’attends avec impatience les étapes du Grand Colombier ou du col de la Loze. Même le contre-la-montre en montée devrait me convenir.”

Un terrain propice à l’attaque, aux coups de Trafalgar, aux renversements de situation et à la course de mouvements. Si c’est la manière de courir qu’affectionne tout particulièrement Pogacar, Vingegaard est lui aussi prêt à une course offensive.

Jumbo n'a pas oublié la Planche des Belles Filles

Échaudée par sa déroute à la Planche des Belles Filles lors d’un Tour 2020 qui ne devait jamais lui échapper, l’équipe Jumbo-Visma a aussi appris à profiter de sa force collective et à déstabiliser ses adversaires. Comme elle le fit l’an passé sur l’étape du Granon où Vingegaard détrôna Pogacar avec l’aide de ses équipiers, avant de l’estoquer définitivement vers Hautacam où le rythme infernal imprimé par Wout van Aert provoqua littéralement la surchauffe du Slovène.

Au-delà du duel entre les deux principaux prétendants, la course au maillot jaune sera aussi l’affrontement de deux blocs. Pogacar et son entourage ont bien compris que le Slovène a également été battu l’an passé, en partie, par la force collective des Jumbo-Visma. L’équipe UAE, qui avait aussi été frappée de plein fouet par la Covid-19, s’est renforcée avec l’arrivée d’Adam Yates, de Felix Grossschartner ou de Tim Wellens, si ce dernier est rétabli à temps. Avec Majka, Bjerg, Hirschi, Soler ou Trentin, ils sont prêts à épauler Tadej Pogacar dans sa tentative de reconquête.