Une première étape avec 3 300 mètres de dénivelé (pour seulement 182 km, c’est comparable à Liège-Bastogne-Liège) entièrement dessinée en Biscaye. “Jamais une étape du Tour n’a été aussi exigeante”, dit Thierry Gouvenou, le directeur de course.

Les organisateurs ont évité les petites routes sinueuses et parfois traîtresses habituelles des épreuves basques. Heureusement, car en début de Tour la nervosité est toujours intense et les risques de chutes multipliés d’autant qu’on peut s’attendre à voir des centaines de milliers de spectateurs en bord de parcours.

Même s’il longera l’Océan Atlantique en début d’étape, le peloton ne devrait pas à batailler avec le vent mais sa présence éventuelle ne fera qu’augmenter le stress. La bagarre pour le maillot à pois débutera rapidement avec une première difficulté au km 14. C’est la finale de l’étape qui sera la plus exigeante avec trois des cinq côtes répertoriées (mais trois supplémentaires auraient pu l’être également) dans les quarante derniers kilomètres que le sprint intermédiaire à Guernika aura lancée. Un tracé musclé qui contraint les favoris à se montrer d’emblée vigilants (mais en est-il jamais autrement sur le Tour ?) et peut-être même performants si l’affrontement éclate sur l’une des deux dernières.

La côte de Pike, dont le sommet culmine à 9,6 km de l’arrivée, offrira aux puncheurs une ultime occasion d’essayer d’échapper à un sprint massif. Au sommet de cette côte de 3e catégorie, un sprint bonus attribuera 8, 5 et 3 secondes de bonification susceptibles de désigner le futur maillot jaune. Thierry Gouvenou la compare au Mur de Huy. Elle est à diviser en deux parties d’un kilomètre chacune. La première présente une pente moyenne de 5,9 %, la seconde va crescendo pour passer de 12 à 15,8 % avant la plongée vers Bilbao. Même s’ils parviennent à limiter les dégâts, certains sprinters devraient alors buter sur les pourcentages (5,4 %) du dernier kilomètre.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif répartis sur 182 kilomètres, cette première étape tracée dans le pays basque s’annonce musclée et pourrait se révéler piégeuse. Les premières journées du Tour de France sont traditionnellement très nerveuses, et il conviendra pour les principaux favoris au classement général d’être bien placé dans les trente derniers kilomètres afin de ne pas perdre de temps. Le final escarpé devrait permettre de déjà pouvoir se faire une idée assez précise de l’état de forme de chacun. Le peloton va s’écrémer et je vois pas plus d’une trentaine de coureurs s’expliquer pour la victoire d’étape et le premier maillot jaune de cette Grande Boucle.”

Le parcours de la première étape du Tour de France ©IPM Graphics

La fiche technique de la 1re étape

Cérémonie officielle de départ : 12 h 20.

Départ fictif à 12 h 30.

Départ réel à 12 h 55 après un défilé de 11,3 km.

Arrivée prévue entre 17 h 15 et 17 h 45.

Les difficultés du jour

> km 13,8 – Côte de Laukiz (2,2 km à 6,9 %) – 3e catégorie.

> Km 67,8 - Côte de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km à 7,8 %) – 3e catégorie.

> Km 140,9 - Côte de Morga (3,9 km à 4,1 %) – 3e catégorie.

> Km 154,9 - Côte de Vivero (4,2 km à 7,3 %) – 2e catégorie.

> Km 172,4 - Côte de Pike (2 km à 10 %) – 3e catégorie.

Sprint intermédiaire : km 88,2 – Gernika-Lumo.

Sprint bonus : km 172,4 Côte de Pike.

Dernier kilomètre : en montée à 5,4 %. Dernière ligne droite de 150 mètres à vue.

Passé au Tour : Bilbao, où la Vuelta a fait étape à 37 reprises, est une ville inédite sur le Tour.

L’itinéraire horaire de la 1re étape du Tour de France 2023

0 Bilbao 12h55

3.1 Loiu 13h00

8.8 Gatika 13h08

11 Laukiz 13h11

13.8 Côte de Laukiz 3e 13h16

21.4 Erandio 13h27

24.5 Leioa 13h32

30.7 Berango 13h41

39.6 Barrika 13h54

41.2 Plentzia 13h57

42.7 Gorliz 1h59

47.3 Lemoiz 14h06

60.6 Goitisolo 14h26

61.3 Bakio 14h27

67.8 Côte de San Juan de Gaztelugatxe 3e 14h37

73.9 Bermeo 14h46

77.3 Mundaka 14h51

80.7 Busturia 14h56

84.3 Errepide 15h01

88.2 Gernika-Lumo Sprint 15h07

91.7 Kortezubi 15h12

94.4 Gautegiz Arteaga 15h16

99.3 Ibarrangelu 15h24

103.6 Laga 15h30

113.7 Akorda 15h46

117.1 Nabarniz 15h51

124.9 Uarka 16h02

130.4 Muxika 16h11

136.1 Morga 16h19

140.9 Col de Morga 4e 16h26

146 Larrabetzu 16h34

154.9 Côte de Vivero 2e 16h47

161.5 Lezama 16h57

166 Derio 17h04

172.4 Côte de Pike 3e 17h14

176 Enekuri 17h19

182 Bilbao 17h28

Moyenne : 40 km/h