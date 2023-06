À lire aussi

Le plus grand: Eddy Merckx

Ce n'est pas le premier à avoir réussi le quintuplé, mais on ne peut pas commencer cet article sans rappeler les 5 victoires d'Eddy Merckx. Le Cannibale s'est imposé quatre fois d'affilée entre 1969 et 1972, avant de le gagner une cinquième fois en 1974. En 1969, il s'est imposé dès sa première participation, quatre ans après ses débuts professionnels. Sa victoire finale s'était confirmée lors de la 17e étape, étape où il s'était imposé après être passé en tête au sommet du Tourmalet.

À lire aussi

Pour continuer dans les statistiques, Eddy Merckx a remporté à trois reprises le Giro et le Tour la même année. En 1973, il n’avait pas pu participer, car il était blessé. Il détient aussi le record de nombre de jours passés avec le maillot jaune sur les épaules : 111 fois en 7 participations. Ce sont 32 jours de plus que son plus proche poursuivant, Bernard Hinault.

Pour fêter les 50 ans de sa première victoire et rendre hommage au Cannibale, le Grand départ du Tour avait eu lieu à Bruxelles en 2019.

À lire aussi

Le premier: Jacques Anquetil

Jacques Anquetil est un des pionniers du cyclisme moderne. Le Français a été le premier à remporter la victoire finale sur les trois grands tours: au Giro, au Tour de France et à la Vuelta.

C'est sur la Grande Boucle qu'il a régné le plus, puisqu'il l'a gagnée en 1957, puis quatre fois d'affilée entre 1961 et 1964. Il est aussi célèbre pour sa rivalité avec un autre Français, Raymond Poulidor, considéré comme l'éternel second. Le grand-père de Mathieu Van der Poel n'a, en effet, jamais porté le maillot jaune, contrairement à son petit-fils. Il a conclu deux fois le Tour à la deuxième position derrière Anquetil, en 1962 et 1964.

À lire aussi

Bernard Hinault: le mal-aimé

Autre Français et autre génération, puisque Bernard Hinault n'avait que trois ans lors de la première victoire d’Anquetil, et qu’il débute sa carrière l’année où Eddy Merckx remporte son dernier Tour de France.

Ce n’est que quatre ans plus tard, en 1978, qu’il participe à son premier Tour à domicile. Et comme Merckx, dès sa première participation, il ramène le maillot jaune à Paris. Il réédite l’exploit l’année suivante, puis en 1981 et 1982, année où une autre grande rivalité du sport français naît entre lui et Laurent Fignon. Hinault devra patienter jusqu’en 1985 pour accrocher sa dernière Grande Boucle. Cette année-là, la rivalité est interne au sein de l’équipe La Vie Claire. L’Américain Greg LeMond est forcé de laisser la vedette à son coéquipier Hinault. Ce que “Blaireau” lui revaudra l’année suivante.

À lire aussi

Miguel Indurain: 5 fois d’affilée

Miguel Indurain est le seul à avoir réussi l'exploit de gagner cinq fois le Tour de France d'affilée. Il est aussi le dernier quintuple vainqueur en date du Tour de France. Son premier triomphe remonte à 1991, pour sa troisième participation. Un tour que le maestro du contre-la-montre a survolé jusqu'en 1995, gagnant 12 étapes en 7 participations. En 1992 et 1993, il réussit même le doublé Giro, Tour de France.

À lire aussi

Un futur quintuplé ? Pas évident !

Alors que les quatre champions se sont presque succédés de génération en génération, cela fait donc 27 ans que le record de cinq victoires sur le Tour de France n'a plus été égalé. Chris Froome s'en est approché, puisque son palmarès est riche de quatre victoires finales au Tour (2013-2015-2016-2017). Le Britannique d'Israël Premier Tech pourrait théoriquement encore égaler le record d'Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Mais à 37 ans, il ne semble plus en mesure de le faire.

©AFP

Les coureurs qui ont gagné le Tour de France plusieurs fois

Vingt-et-un coureurs, dont quatre Belges, ont gagné au moins à deux reprises le Tour de France.

5 Tour de France

Jacques ANQUETIL (Fra) 1957, 1961, 1962, 1963 et 1964

Eddy MERCKX (Bel) 1969, 1970, 1971, 1972 et 1974

Bernard HINAULT (Fra) 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985

Miguel INDURAIN (Esp) 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995

4 Tour de France

Christopher FROOME (G-B) 2013, 2015, 2016 et 2017

3 Tour de France

Philippe THYS (Bel) 1913, 1914 et 1920

Louison BOBET (Fra) 1953, 1954 et 1955

Greg LEMOND (USA) 1986, 1989 et 1990

2 Tour de France

Lucien PETIT-BRETON (Fra) 1907 et 1908

Firmin LAMBOT (Bel) 1919 et 1922

Ottavio BOTTECHIA (Ita) 1924 et 1925

Nicolas FRANTZ (Lux) 1927 et 1928

André LEDUCQ (Fra) 1930 et 1932

Antonin MAGNE (Fra) 1931 et 1934

Sylvère MAES (Bel) 1936 et 1939

Gino BARTALI (Ita) 1938 et 1948

Fausto COPPI (Ita) 1949 et 1952

Bernard THEVENET (Fra) 1975 et 1977

Laurent FIGNON (Fra) 1983 et 1984

Alberto CONTADOR (Esp) 2007 et 2009

Tadej POGACAR (Slo) 2020 et 2021

Quarante-trois autres coureurs, dont six Belges, ont remporté le Tour une fois. Les 7 succès de Lance Armstrong, de 1999 à 2005, lui ont été enlevés et n’ont pas été réattribués.