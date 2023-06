Jeu vidéo Tour de France : à vous le maillot jaune !

Le Tour de France va débuter samedi. Mais il est déjà possible de le disputer, avec l’édition 2023 de son jeu vidéo. Comme chaque année, cette simulation de cyclisme conserve son rendu habituel tout en l’agrémentant de petites nouveautés. Globalement, il n’y a pas de grosse révolution, notamment au niveau du graphisme, mais Tour de France 2023 est toujours aussi plaisant à jouer. Avec un meilleur rendu, avec plus de réalisme dans la façon de courir, sur le vrai parcours de la Grande Boucle. Avec les tactiques à gérer, avec les coéquipiers à utiliser à bon escient, avec les ravitaillements à ne pas oublier et les offensives de vos leaders ou outsiders à lancer. Avec également l’espoir d’éviter les chutes du peloton. De petits challenges supplémentaires apparaissent également, comme la “descente du moment”, un mode de jeu pour comparer son temps avec celui des joueurs du monde entier, tandis que les notes des coureurs ont été revues, avec désormais des caractéristiques d’agilité ou de moyenne montagne. Bref, tout est présent pour vous amuser à refaire les étapes du Tour. Et y écrire votre propre histoire avec votre équipe ou coureurs préférés. Prêt ? À vous de jouer !