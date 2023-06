De quoi affoler la toile et les journalistes ? Effectivement ! Dans la foulée, un faux compte, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de l’équipe cycliste, s’est engouffré dans la brèche. Sur ce compte, il annonçait la sélection de l’équipe de Patrick Lefevère avec un certain Remco Evenepoel et sans Yves Lampaert.

Cette information a rapidement été reprise par le site de L’Equipe… avant d’être supprimée. En effet, ce faux compte ne possède que neuf personnes abonnées. Tandis que la véritable équipe compte près de 370 000 followers. Il y a une heure, l’équipe belge a dévoilé la véritable équipe. Sans surprise : Remco Evenepoel ne fait pas partie de la sélection.

Voici les dix noms qui vont participer au Tour de France : Alaphilippe, Jakobsen, Asgreen, Cavagna, Lampaert, Declercq, Devenyns et Morkov.

Le dernier champion de Belgique a déjà un programme de prévu. Après sa belle victoire au sprint, il va d’abord prendre quelques jours de congé bien mérités. Lorsqu’il aura récupéré, il partira en stage dans les Dolomites en Italie pour bien préparer la suite de la saison. Une fois cet entraînement en altitude terminé, il tentera sa chance à San Sebastián avant de participer aux deux championnats du monde (contre-la-montre et route).

Une participation à la Vuelta n’est pas à exclure. Même si le Brabançon ne souhaite pas se précipiter. “Si, lors de l’entraînement en altitude, je ne me sens pas au top, cela ne sert pas à grand-chose. Nous verrons bien”, a déclaré Evenepoel à Izegem, ce dimanche. “Si nous décidons d’y aller, ce sera avec des ambitions d’étape et avec l’objectif de gagner des étapes.”