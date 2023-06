Une étape moins dure que celle de la veille qui peut, elle aussi, se terminer par un sprint massif. Son parcours n’est pourtant pas plat mais les équipes des sprinters veilleront à ne pas galvauder cette occasion. Pour les candidats au maillot vert, c’est une opportunité à saisir.

Pourtant, dans la première partie du parcours, la plus accidentée, les tentatives de former une échappée ne vont pas manquer. Sera-t-elle capable d’aller au bout alors que le Tour arrive à sa moitié ? Le parcours passe par Montluçon, où, Julian Alaphilippe a grandi à partir de ses six ans et où il a donné ses premiers coups de pédales au club de l’Entente cycliste Montmarault-Montluçon.

Le double champion du monde sera donc certainement très motivé mais la finale plate de l’étape, disputée sur des routes larges et rectilignes, ne va pas l’aider dans sa quête de remporter une nouvelle victoire sur le Tour, mais l’Auvergnat n’est pas un coureur comme tous les autres.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Au lendemain d’une journée exigeante, cette étape propose un profil moins musclé. Si une échappée pourrait prendre du champ dans un début de journée légèrement escarpé, je ne crois pas que les équipes de sprinters laisseront filer l’opportunité d’assister à un emballage massif dans les rues de Moulins. Je ne vois d’ailleurs pas comment cette onzième étape pourrait déboucher sur un autre scénario à moins d’une très grosse surprise.”

La fiche technique de la 11e étape

Départ fictif à 13 h 05

Départ réel à 13 h 15 après un défilé de 10,3 km.

Arrivée prévue entre 17 h 10 et 17 h 35.

Les difficultés du jour : Km 31,8 s Côte de Chaptuzat-Haut (1,9 km à 5 %) – 4e catégorie.

> Km 49,5 s Côte du Mercurol (2,9 km à 4,6 %) – 4e catégorie.

> Km 118,5 s Côte de la Croix Blanche (1,6 km à 5,4 %) – 4e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 70,5 - Lapeyrouse.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 1 300 mètres dont 300 à vue.

Passé au Tour : Onze départs d’étape dans la préfecture du Puy de Dôme pour seulement deux arrivées en 1951 et 1959. Moulins, la préfecture du département de l’Allier, est inédite sur la Grande Boucle. C’était la seule de France métropolitaine à ne pas avoir encore accueilli le Tour !

L’itinéraire horaire de la 11e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Clermont-Ferrand 13h25

4.1 Saint-Beauzire 13h31

8.3 Chappes 13h36

10.3 Ennezat 13h39

16.2 Martes-sur-Morge 13h47

19.7 Sardon 13h52

22.9 Aubiat 13h56

26.6 Aigueperse 14h01

29.3 Chaptuzat 14h05

31.8 Côte de Chaptuzat-Haut 4e 14h08

33.8 Saint-Agoulin 14h11

38.3 Champs 14h17

43.3 Saint-Quintin-sur-Sioule 14h24

Allier (03)

49.5 Côte du Mercuriol 4e 14h32

52.8 Chalouze 14h37

59.3 La Bosse 14h46

64.5 Chatet 14h53

Puy-de-Dôme (63)

70.5 Lapeyrouse Sprint 15h01

74.3 Les Monteix 15h06

Allier (03)

77.7 Les Marcas 15h11

80.5 Les Thureaux 15h15

89 Les Côtes Rousses 15h26

96.6 Montluçon 15h37

106 Saint-Victor 15h49

110 Vaux 15h55

114.7 Audes 16h01

118.5 Côte de la Croix-Blanche 4e 16h06

127.2 Hérisson 16h18

132.5 Venas 16h26

142.4 Vieure 16h39

149.5 Saint-Hilaire 16h49

154.4 Gipcy 16h55

164.7 Les Plantes 17h10

171.3 Coulandon 17h19

179.8 Moulins 17h30

Moyenne : 44 km/h