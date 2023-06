Une deuxième étape comparable à la première mais courue entièrement dans les terres et avec vingt-sept kilomètres de plus.

C’est l’étape la plus longue de cette édition ! Cinq difficultés sont à nouveau prises en compte pour le classement du Meilleur grimpeur, deux de 4e et deux de 3e catégorie avant la dernière montée, le col de Jaizkibel, classé en 2e catégorie. Une montée, connue des fans de cyclisme, et que beaucoup de coureurs retrouveront un mois plus tard à l’occasion de la Clasica San Sebastian. Mais dans l’autre sens car le Tour a choisi de faire monter les coureurs par le versant habituellement descendu à la Clasica.

C’est une longue escalade de plus de 8 kilomètres, roulante et pentue dans sa dernière partie, qui ne devrait laisser en présence qu’une trentaine de coureurs au maximum. Le sommet est situé à 16,5 kilomètres de l’arrivée (mais à 63 km dans la classique basque) ce qui le rendra plus déterminant encore même si ce côté est très légèrement (0,3 %) moins raide que l’autre. L’arrivée se fera le long de la baie et la plage de la Concha en demi-lune, sur une large route plate dont les images, prises de haut, feront le tour du monde.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Cette deuxième étape sera la plus longue de ce Tour de France et sera assez similaire à la journée d’ouverture, même si je la pense un petit peu moins compliquée tout de même. La finale sera marquée par l’ascension du Jaizkibel (8,1km à 5,3 %) que les amateurs de vélo connaissent bien de par la Clasica San Sebastian dont elle constitue la difficulté majeure. Le peloton de cette Grande Boucle l’attaquera toutefois par le versant qui est habituellement dévalé lors de la classique espagnole. Deux scénarios sont à mes yeux envisageables. Le premier nous proposerait une échappée de coureurs ayant abandonné un peu de temps la veille, laquelle pourrait être amenée à se disputer la gagne. Le second consisterait en une explication entre les principaux favoris. Pour jouer la victoire d’étape, il faudra quoiqu’il arrive faire partie des plus costauds sur les pentes du Jaizkibel dont la descente est tout de même assez technique.”

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 2e étape

Départ fictif à 12 h 15.

Départ réel à 12 h 25 après un défilé de 6,7 km.

Arrivée prévue entre 17 h 05 et 17 h 30.

Les difficultés du jour : Km 81,3 s Côte d’Udana (4,5 km à 5,1 %) – 3e catégorie.

> Km 87,6 s Côte d’Aztiria (2,7 km à 5,3 %) – 4e catégorie.

> Km 140,9 s Côte d’Alkiza (4,2 km à 5,7 %) – 3e catégorie.

> Km 174,2 s Côte de Gurutze (2,6 km à 4,7 %) – 4e catégorie.

> Km 192,4 s Jaizkibel (8,1 km à 5,3 %) – 2e catégorie.

Sprint intermédiaire : km 40,6 – Legutio.

Sprint bonus : km 192,4 Jaizkibel.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 550 mètres.

Passé au Tour : Vitoria-Gasteiz, la capitale administrative du Pays Basque, a reçu l’arrivée d’une étape en 1977. José Nazabal, coureur basque, avait triomphé, devant ses supporters et après 110 km d’échappée, dans la ville de la limonade Kas, alors partenaire de la grande équipe espagnole éponyme dont il fut un des piliers. San Sebastian va accueillir le Tour pour la troisième fois (4e arrivée d’étape) après 1949 et le Grand Départ de 1992 (prologue et une étape).

L’itinéraire horaire de la 2e étape du Tour de France 2023

0 Vitoria Gasteiz 12h25

5.7 Oreitia 12h33

9.3 Alegria-Dulantzi 12h38

15.4 Barrundia 12h46

34.3 Arrazua-Ubarrundia 13h13

40.6 Legutio Sprint 13h22

Guipuscoa (Espagne)

49.3 Aramaio 13h34

53.9 Aramaio-Ibarra 13h40

58 Gesalibar 13h46

68.4 Zubillaga 14h00

73.9 Onati 14h08

81.3 Col d’Udana 3e 14h18

87.6 Côte d’Aztiria 4e 14h27

93.7 Zerain 14h36

99.2 Idiazabal 14h43

102.5 Beasain 14h48

109.4 Zalbidia 14h58

115.5 Larraitz 15h06

121.6 Ugarte 15h15

126.3 Altzo 15h21

131.4 Tolosa 15h28

136.2 Anoeta 15h35

140.9 Côte d’Alkiza 3e 15h41

143.1 Azaldegi 15h45

148.8 Aduna 15h53

150.7 Andoain 15h55

156.3 Urnieta 16h03

161.8 Astigarraga 16h11

170.3 Oiartzun 16h23

174.2 Côte de Gurutze 4e 16h28

179.3 Irun 16h35

187.5 Sanctuaire de Guadalupeko Ama 16h46

192.4 Jaizkibel 2e 16h53

201.3 Lezo 17h06

203.4 Pasai 17h09

208.9 Donostia Saint-Sébastien 17h16

Moyenne : 43 km/h