Passé au Tour : Amorebieta est également une ville inédite sur le parcours du Tour mais un lieu culte du cyclisme basque où fut organisée jusqu’en 2019 la Klasika Primavera a Amorebieta, malheureusement disparue depuis la pandémie de coronavirus. Bayonne, la ville de Roger Lapébie, le vainqueur du Tour 1937, a reçu la course au maillot jaune 32 fois et cela dès 1906. Idéalement placée, à la sortir ou à l’entrée des Pyrénées, Bayonne fut dix-neuf fois consécutivement ville-étape avant et après la Grande Guerre. Neuf fois, un coureur belge s’y est imposé dont le Carolo Louis Mottiat, auteur du doublé en 1912 et 1921, ou Firmin Lambot, Fred De Bruyne et Willy Vannitsen, le dernier en 1962.