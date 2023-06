Il s’agira vraisemblablement de la première étape de transition depuis Bilbao, que tous les attaquants et baroudeurs de tous poils chercheront à mettre à profit à la veille d’un nouveau grand rendez-vous en montagne au Puy de Dôme. C’est une longue étape (la deuxième plus longue avec tout juste deux cents kilomètres) dont la difficulté se trouve dans la seconde moitié. Plat au début, dans les vignobles du Bordelais, il devient plus accidenté ensuite.

Après une semaine de course, la fatigue va commencer à se faire sentir chez les équipiers susceptibles de conserver un peloton groupé jusqu’au bout.

Il y a sept ans, à Limoges, Marcel Kittel avait devancé de toute justesse (3/1000es de seconde ou six millimètres) le malheureux Bryan Coquard qui attend toujours un premier succès d’étape au Tour. La ligne d’arrivée n’est plus tracée au même endroit et les sprinters puncheurs tireront certainement profit de la courte montée qui la précède.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"Si la première partie de l'étape est dénué de difficulté, il en va différemment de la seconde. On sait que lorsqu'on arrive dans la région de Limoges, le relief devient alors assez escarpé et le tracé de cette journée ne démentira pas cette vérité. Je vois bien une explication entre sprinters et puncheurs dans les derniers kilomètres car certains des hommes les plus rapides du peloton ne résisteront pas au rythme effréné du peloton dans la finale. Les conditions météorologiques pourraient influer sur le déroulement de la course, mais je vois une moitié du peloton arriver à Limoges pour se disputer la victoire d'étape."

La fiche technique de la 8e étape

Départ fictif à 12 h 30

Départ réel à 12 h 45 après un défilé de 4,8 km.

Arrivée prévue entre 17 h 05 et 17 h 35.

Les difficultés du jour :

> Km 130,4 s Côte de Champs-Romain (2,8 km à 5,2 %) – 3e catégorie.

> Km 184,7 s Côte de Masmont (1,3 km à 5,5 %) – 4e catégorie.

> Km 191,4 s Côte de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,4 %) – 4e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 79 – Tocane-Saint-Apre.

Dernier kilomètre : en montée (4,5 %) dans les 700 derniers mètres. Dernière ligne droite de 800 mètres dont 200 à vue.

Passé au Tour : Libourne (où trois étapes ont trouvé leur épilogue) accueillera son 5e départ. Treize étapes se sont terminées à Limoges (15 fois ville étape au total) dont le prologue du Grand Départ 1970 gagné par Eddy Merckx. Un autre Belge y a gagné, André Rosseel, premier lauréat en 1951 dans la capitale de la porcelaine.

L’itinéraire horaire de la 8e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Libourne 12h45

3.4 Montagne 12h50

5 Saint-Denis-de-Pile 12h52

11.7 Abzac 13h01

14.2 Barraud 13h04

20 Les Mougneaux 13h12

25.4 Les Eglisottes-et-Chalaures 13h20

Dordogne (24)

31.5 La Croix de la Grand Mére 13h28

35.7 Beynau 13h34

41 Saint-Aulaye-Puymangou 13h41

49.6 Saint Privat en Périgord 13h53

59.9 Vanxains 14h07

62.5 La Petite Borderie 14h10

73.2 Saint-Méard-de-Drône 14h25

79 Tocane-Saint-Apre Sprint 14h32

83.5 Claud de Gabari 14h39

90.1 La Rijardie Haute 14h48

93.6 Bourdeilles 14h53

98.9 Valeuil 15h00

102.5 Brantôme en Périgord 15h05

112.9 Maucité 15h19

118.3 Le Sablon 15h26

123.1 Saint-Pardoux-la-Riviére 15h33

130.4 Côte de Champs-Romain 3e 15h43

133.4 Le Verdoyer 15h47

140.8 Pensol 15h57

Haute-vienne (87)

149.6 Dournazac 16h09

155.4 Chanteloube 16h17

165.8 Les Cars 16h31

171.3 Rilhac-Lastours 16h39

179.2 Champagnac 16h49

184.7 Côte de Masmont 4e 16h57

191.4 Côte de Condat-sur-Vienne 4e 17h06

194.7 Fontgeaudrant 17h10

200.7 Limoges 17h19

Moyenne : 44 km/h