La première partie du Tour se termine par un nouveau temps fort très attendu. Le retour au Puy de Dôme, trente-cinq ans après une dernière visite va raviver chez les anciens des souvenirs bons et parfois moins bons. L’étape démarrera de Saint-Léonard-de-Noblat, la commune d’adoption de Raymond Poulidor qui s’y est éteint il y a plus de trois ans et demi. Placé en début d’étape, mais après une côte non recensée de huit kilomètres à 3 %, le sprint intermédiaire peut relancer d’éventuels candidats au maillot vert car tous les sprinters n’y seront pas. Il sera jugé au Lac de Vassivière, qui, entre 1985 et 1995, a accueilli tous les cinq ans trois dernières étapes contre-la-montre.

L’empoignade attendue entre les prétendants au classement aura lieu sur la montée finale mais avant cela, la journée sur les routes granuleuses du Limousin, de la Creuse et des monts d’Auvergne aura été usante et compliquée (3 600 mètres de dénivelé), sur des routes très vallonnées qui rendent mal.

Il risque d’y avoir deux courses dans la course, celle pour la victoire d’étapes parmi un groupe d’échappés et celle entre les favoris du Tour. La montée en colimaçon du Puy de Dôme (13,3 km à 7,7 %) est à diviser en trois parties. La première, de cinq kilomètres à 7,3 % va provoquer un écrémage du groupe des favoris. Lesquels se seront fait la guerre pour un bon placement dans la longue (18,5 km) descente qui précède le pied, entre le haut du col de la Nugère, une montée non répertoriée, et la traversée de Clermont-Ferrand. La deuxième, de trois kilomètres à 2,9 %, permettra à chacun de récupérer avant le choc. Car les cinq derniers kilomètres proposent un pourcentage moyen de 11,7 %. De quoi plaire aux purs grimpeurs dont Romain Bardet qui vit à Clermont.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"Cette étape sonnera comme un hommage au regretté Raymond Poulidor puisque la course s'élancera de sa commune d'adoption. Le Tour de France n'était plus arrivé au Puy de Dôme depuis 1988 et je crois que tous les amateurs de vélo sont heureux de voir cette mythique ascension faire son grand retour sur le parcours de la Grande Boucle.Après le mythique duel entre Anquetil et Poulidor sur le Tour 1964, cette étape pourrait bien écrire l'histoire de cette édition car des finales de cette nature inspirent toujours les prétendants à la victoire finale à Paris. Si des tentatives d'échappée devraient avoir lieu dans la première étape, je m'attends à un regroupement avant d'attaquer la montée du Puy de Dôme où les gros bras devraient s'expliquer. Cette montée propose des pourcentages difficiles et sa singularité tient dans le fait que le peloton d'y a pas de repère en compétition. Cela promet donc d'être intéressant."

La fiche technique de la 9e étape

Départ fictif à 13 h 30

Départ réel à 13 h 45 après un défilé de 4,3 km.

Arrivée prévue entre 18 h 05 et 18 h 35.

Les difficultés du jour :

> Km 74,8 s Côte de Felletin (2,1 km à 5,2 %) – 4e catégorie.

> Km 85,7 s Côte de Pontcharraud (1,8 km à 4,6 %) – 4e catégorie.

> Km 126,2 s Côte de Pontaumur (3,3 km à 5,3 %) – 3e catégorie.

> Km 182,4 s Puy de Dôme (13,3 km à 7,7 %) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 30,4 – Lac de Vassivière.

Dernier kilomètre : en montée à plus de 12 % après treize kilomètres d’ascension. Dernière ligne droite de… 10 mètres.

Passé au Tour : deuxième départ, après celui de 2004, d’une étape depuis Saint-Léonard-de-Noblat. Après 35 ans, le Puy de Dôme retrouve une arrivée d’étape. Ce sera, depuis 1952 et le succès inaugural de Fausto Coppi, la quatorzième. Un seul Belge s’y est imposé, Lucien Van Impe en 1975.

L’itinéraire horaire de la 9e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Saint-Leonard-de-Noblat 13h45

4.3 Bois-Mallet 13h50

7.1 Villemonteix 13h56

11.3 Moulin de Cheissoux 14h02

15.8 Saint-Julien-le-Petit 14h09

21.9 Peyrat-le-Château 14h18

27.8 Les Bordes 14h27

30.4 Lac de Vassivière Sprint 14h30

36.4 Beaumont-du-Lac 14h39

Creuse (23)

40.9 Faux-la-Montagne 14h46

49.9 Gentioux-Pigerolles 15h00

59.5 La Nouaille 15h14

67.6 Saint-Quentin-la-Chabanne 15h27

74.8 Côte de Felletin 4e 15h37

81 Prugnes 15h46

85.7 Côte de Pontcharraud 4e 15h54

90.1 Saint-Pardoux-d’Arnet 15h59

95.1 Tatarde 16h08

105.1 Létrade 16h23

Puy-de-Dôme (63)

108.7 Saint-Avit 16h28

113.6 Condat-en-Combraille 16h35

118.1 La Rodde 16h42

121.2 Pontaumur 16h47

126.2 Côte de Pontaumur 3e 16h54

128.4 Ballot 16h57

131.8 La Goutelle 17h03

136.5 Bromont-Lamothe 17h10

140 Pontgibaud 17h15

144 Saint-Ours 17h21

146.8 Le Vauriat 17h25

151.9 Col de la Nugère 17h33

157.7 Argnat 17h41

162.5 Sayat 17h49

165.2 Durtol 17h53

173.6 Orcines 18h05

182.4 Puy de Dôme HC 18h33

Moyenne : 40 km/h